MIRROR演唱會傷者Zisac重新投入工作　再次踏足紅館：都係要面對

男團MIRROR紅館演唱會事故發生約3個月，傷者李啟言（阿Mo）繼續留醫伊利沙伯醫院，另一名傷者張梓峯亦繼續接受治療，而最後一名傷者羅德智（Zisac）亦重新投入工作，為本星期的草蜢的演唱會作舞者。但作為舞者的他在經歷上次的演唱會事故後，好像遇到了心魔，對紅館這個舞台產生了恐懼。

MIRROR演唱會傷者羅德智（Zisac）亦重新投入工作，為本星期的草蜢的演唱會作舞者 (ig@z_ltc)

Zisac昨日（22日）在社交平台上載了一張紅館的照片再寫上：「都係要面對」，事故已過接近3個月，但Zisac好像對紅館這個地方仍然存有恐懼，雖然在發生事故後已經有安排心理醫生照顧MIRROR及舞者們的情緒，但仍然有機會出現創傷後壓力症（PTSD），因為PTSD有機會在事件發生後一段時間後或再次與事件的人及物接觸後出現。

Zisac上載了一張紅館的照片再寫上：「都係要面對」 (ig@z_ltc)

Zisac之後亦有上載了一段再次走過紅館走廊後感想：「走過呢一條走廊，當日所有畫面依然歷歷在目，每一位手足情緒，憤怒 傷心 悲痛 無助，都不是筆墨可以形容。身體傷害可以康復，但係其他野，我行過呢條路一次我就知道，我一世都會記得。」Zisac最後亦有樂觀的說：「我唔係要係到賣慘，我係要話比大家知，我會克服佢，不單止我，我會盡我能力帶埋其他人一齊克服佢！」相信Zisac繼續持正面的心態去再次面對紅館舞台，應該會加快走出這個陰霾。