郭富城任保良局愛心之星25載為善不甘後人　寫字畫籌得一百萬

無綫電視（TVB）日前舉行了《星光熠熠耀保良》的籌款節目，所有籌款項目已經於日前結束，昨日（23日）郭富城（城城）在社交平台上載了一段寫字畫的片段。

郭富城（城城）在社交平台上載了一段寫字畫的片段 (ig@aaronkwokxx)

城城發文表示自己由1997年開始擔任「保良局永恆愛心之星」及為保良局唱百周年主題曲《愛的發熱網》，城城這25年來都為善不甘後人，出心又出力。城城說：「今年局方希望我以一種靜態方式為保良局籌款，就是執筆提字，書寫「保赤」、「安良」這對字畫。我很榮幸接受這份邀約，並非常靜心及用心地於畫室內細意提筆完成。很高興得知這些幅字畫得到善長龍景銓伯伯及保良局籌委會的欣賞，合共籌得一百萬，令我感到非常開心和欣慰，因為可以把自己喜愛的興趣化為作品再從而可作行善之用，令我這份熱愛更平添深層的意義」片段中可見城城大筆一揮，很快便寫出「保赤」、「安良」四個字，城城的書法一看上去就知道平常也訓練有素，筆法猶如行雲流水般的流暢。

城城這25年來都為善不甘後人，出心又出力。 (ig@aaronkwokxx)

城城除了為保良局執筆提字外，亦有到保良局旗下的幼稚園為小朋友作一天書法老師，與小朋友分享寫毛筆字的樂趣及過了充滿意義的一天。城城亦有上載與幼稚園小朋友一同寫毛筆字的照片，最後亦有呼籲大家要繼續支持保良局，多做善事。

城城除了為保良局執筆提字外，亦有到保良局旗下的幼稚園為小朋友作一天書法老師 (ig@aaronkwokxx)

點撃睇城城寫字畫的照片：