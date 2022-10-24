林俊賢否認前妻指控拒照顧年幼林鈺洧　指有力爭15歲後見面機會

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）本是星二代，爸爸是八十年代當紅小生林俊賢。（IG：@denicelams）

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）本是星二代，爸爸是八十年代當紅小生林俊賢。近日Denise媽媽Jasmine罕有接受訪問力數前夫，指當年母女生活艱苦，與前夫提出共同撫養囡囡，林俊賢最終卻失去蹤影。林俊賢回應事件否認失蹤兼不理女兒。

林鈺洧（Denise）自小父母離異，與爸爸林俊賢多年未有聯絡。（IG：@denicelams）

Denise是林俊賢與第一任妻子Jasmine所生，自小父母離異Denise跟隨媽媽Jasmine生活，中間兩父女更斷聯絡多年，近10年前林俊賢通過社交平台尋回女兒。近日Denise媽媽罕接受訪問，指離婚後兩母女相依為命的日子不容易，Denise 8歲時家逢變故，曾向前夫提出共同撫養囡囡，林俊賢最終卻失去蹤影。

林鈺洧（Denise）媽媽指林俊賢承諾共同撫養卻無故失蹤。（IG：@denicelams）

林俊賢回應前妻指控時，坦言自己並非100%稱職的父親，但他會保護爭取在女兒15歲之後見面的機會，又希望外界不要給女兒壓力，讓她安靜地生活。林俊賢又指婚姻是他與前妻兩個人之間的事，而且有些事只有前妻、他本人、天知地知。提到於林鈺洧8歲時見面一事，林俊賢表示自己印象深刻，曾說過甚麼話題，至於是甚麼問題則不欲多談，只肯定自己當年並非音信全無。

林俊賢回應前妻指控時，望外界不要給女兒壓力，讓她安靜地生活。（IG：@denicelams）

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