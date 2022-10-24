無綫重播鄭少秋《大都會》　恆指一日大跌過千點丁蟹效應又應驗？

今日（24日）港股暴瀉，恒生指數收巿報15,180.69，大跌逾千點逼近15,000點關口，是13年半低位。有網民尋找恒指暴跌的原因，最後發現原來今晚凌晨12時05分TVB將會重播電視劇《大都會》，劇集由鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳主演，難怪不少網民都說是「丁蟹效應」，鄭少秋的劇每次播出或重播時香港的股市就會大跌，有網友笑稱「丁蟹效應」比印度神童的預言還要來得準。

今日恆指大跌關鄭少秋事？(google圖片)

「丁蟹效應」是指1992年鄭少秋出演的《大時代》中飾演反派股市狂人「丁蟹」，在《大時代》一劇播出時，香港股市大跌。而碰巧的是之後每逢有鄭少秋的電視劇播出，不論是首播或是重播，香港股市都會巧合地大跌，因此而被稱為「丁蟹效應」，甚至有網民認為一有鄭少秋主演的劇集播放，就是「股災先兆」。

劇集由鄭少秋、劉青雲，藍潔瑛等人主演，播出時觀眾反應非常熱烈，甚至出現了「丁蟹效應」一詞。即使二十多年後重播，依然威力不減。（網上圖片）

TVB在4月29日重播《天地男兒》時，美股3大指數全線下跌，而2019年鄭少秋的ViuTV劇《詭探前傳》播出時懷疑「丁蟹效應」又再次應驗，恒指一天內大跌過千點，雖然當時股市大跌主因是當時的美國總統特朗普突然宣布對中國加收關稅，擔心中美貿易戰談判會因而受到影響拖累股市，但網民都認為都是因為「丁蟹效應」。