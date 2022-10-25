季前賽｜導演袁劍偉讚MIRROR成員演技好　稱劇集為運動劇並非賣樣

由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）等人主演的ViuTV劇集《季前賽》昨日（24/10）首播。劇集講述阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各種原因而放下籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向對方作出挑戰。 最終合三人之力和喪波的戰術下將籃球隊擊退，大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢@MIRROR 飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。

《季前賽》導演及演員一齊開直播。（直播截圖）

劇集《季前賽》早前受到MIRROR紅館演唱會事故影響而延遲播出，昨日終於播出第一集，節目出街後獲得不少網民讚好，當中不少人表示首集充滿笑點沒有悶場位，令人想繼續看下去。在劇集播出前導演袁劍偉以及一眾演員齊齊開直播。當中Stanley表示拍攝過程可以寓工作於娛樂所以好開心，而姜濤亦同樣表示當時當時是自己最開心的日子：「嗰段日子我最開心，可能真係打波，又第一次可以同MIRROR咁多人工作，係自己最掛住呢段日子。返工個陣又可以打波，又可以同Friend吹水同埋學到嘢！」

姜濤表示拍攝時好開心。（節目截圖）

在直播中，Ian分享對劇中角色的感想，他坦言看完劇集之後與導演討論過一段時間，原因是他所飾演卓立鋒為人自我中心非常討厭，因此他不同與導演探討：「點樣令觀眾會理解到角色嘅自我中心，自己演到角色之餘，仲可以同導演討論細節，好開心。」導演聞言大讚Ian演技好：「我覺得佢演繹得好好，角色成長佢係拿捏得好好，初頭的確係囂張，好有氣焰，但係後來佢會有特別經歷再慢慢轉化，我覺得呢個轉化好深刻，所以Ian條線好好睇，好值得睇。」

Ian演技獲導演讚好。（劇照）

由MIRROR成員擔任《季前賽》的主演必定會吸引一大班鏡粉睇劇，不過導演就表示不希望劇集被標籤為偶像劇：「成日都話呢套係偶像劇，但唔係咁介定，因為偶像劇係唔使做戲，個樣靚就得，但今次大家表現非常之好，MIRROR幾位好年青演員都做得好出色，所以我覺得唔好介定為偶像劇，就係一套籃球運動劇，咁樣大家會好開心。」

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