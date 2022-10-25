唐伯虎點秋香｜黃一山扮華文參觀才子故居　遭內地網民嫌炒冷飯

現年58歲的「細龜」黃一山多年前已移居內地並專注在當地發展，並活躍於內地各個社交網站，不時拍片與網民分享。曾在香港電影圈工作的他，因為在周星馳多部電影中亮相而被關注熟知，當中包括1991年《逃學威龍》中的黃小龜及1993年飾演的《唐伯虎點秋香》華文，上週六（22/10）黃一山上載一條影片表示：「今日來到了唐伯虎故居，想起和星爺拍的《唐伯虎點秋香》，已經過去將近三十年了！拍個小短片留念一下。」

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黃一山穿上與當年相似的戲服，參觀唐伯虎故居。（小紅書/@黃一山）

當中黃一山穿上與華文相似的戲服，又模仿角色的表情及行為參觀唐伯虎故居，隨後黃一山向觀眾說道：「為什麼唐伯虎的書房裡，會有這麼多桌面及櫈呢？大家看過那個電影啦，唐伯虎有八個老婆的嗎，所以她們要坐着打麻雀。」不過影片出街後網民竟然非常嫌棄，表示：「一個破鏡頭，炒一輩子」、「炒冷飯，自貶身價」、「好像也沒多大意思吧，反覆消耗情懷。人在那個階段都是變化的。」又指黃一山的解說錯誤：「現實中的唐伯虎非常悲慘。」

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其實，除了上述影片之外，黃一山不時會拍攝與周星馳有關的影片，包括六月份時單方面為對方慶祝生日，以及與對方合作背後的事件，因此有網民認為黃一山在擦鞋，不過亦有網民為他平反，表示：「這是一種情懷」、「經典無法超越」、「黃老師太可愛了」。

黃一山當時慶祝周星馳六十歲生日，（小紅書/@黃一山）

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