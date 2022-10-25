黃心美拒提黃心穎近況兼戀情　聞言即落閘：我每次出來都好大壓力

黃心美（Scarlett）今日（25日）現身中環出席品牌晚宴，久未露面的她坦言希望疫情後主持工作可以接踵而來，又慨歎人生無常，學懂了珍惜與家人相處的時間：「有（工作）就做好佢，冇就多啲做運動keep好自己啦！」



黃心美今日（25日）擔任活動司儀。（梁碧玲 攝）

提到好友陳安立將於年尾與女友林希靈結婚，黃心美笑言會封一大封的人情給對方，又稱有接發球環節一定不會上前：「唔好玩啦，啋！接咗個花球跟住點啊？」她表示現時未有心儀對象，感情方面一切隨緣，擇偶條件如下：「孝順囉，又要錫我啲狗囉！到時都要睇下合唔合眼緣！」

黃心美坦言不想接花球。（梁碧玲 攝）

直到2021年，黃心穎又傳出戀上樂隊RubberBand成員泥鯭，雖然二人堅稱是朋友關係，不過就被影到穿同款情侶裝到將軍澳拍拖放狗。（IG圖片）

心美與妹妹黃心穎一樣都是愛狗之人，她笑言平時家庭聚會都會與對方的唐狗Love見面，可惜自己的幾隻魔天使無法與牠好好相處：「我有好努力嘗試，好希望我嗰三隻狗可以同佢隻狗一齊玩，但真係唔啱，唔知係唔係體型問題，佢哋係唔融洽相處唔到！佢（心穎愛犬）好愛我，愛我愛到好瘋狂！」

黃心美笑言自己的狗狗無法與心穎的愛犬相處。（Instagram：@jacquelinebwong）

問起妹妹心穎和男友泥鯭的近況，心美坦言暫時未見過對方，之後更落閘拒答：「佢有拖拍佢嘅事，邊個拍拖邊個結婚都唔關我事，永遠都係佢哋兩個人嘅事，有冇妹夫都係咁過啦日子！」她隨後又強調不想再答關於心穎的感情事：「就算佢有冇拍拖都好，點會出自我把口去話畀你哋聽先，咁係唔合邏輯，就算佢有日結婚，我都唔會話『喂，我個妹結婚啦！』係唔係唔make sense先？佢哋兩個人自己開心相愛就得啦！」心美又笑着向傳媒表示求放過自己：「我每次出來你哋都問我阿妹啲問題，我都好大壓力，仲大壓力過我做event！」