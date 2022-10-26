張松枝盼與陳慧琳再合作　不介意扮後生演愛情戲：唔想咁快被定型

張松枝今日（25日）現身中環出席活動，近日他和陳慧琳（Kelly）拍《對你太在乎》MV的一張陳年舊照引起全城熱話，更得到對方一句「食咗防腐劑」的讚賞，松枝笑言「大家咁話」，又坦言可以與對方「再續前緣」：「當然想（同Kelly再合作）啦，我都喺度都呼籲Kelly，如果你之後都出新歌，要再拍MV嘅話，可以再考慮下我啊，哈哈！」



張松枝真係好似食咗防腐劑一樣！（梁碧玲 攝）

張松枝於1999年擔任陳慧琳《對你太在乎》的MV男主角。（IG：@deon_cheung）

陳慧琳向23年前「男朋友」張松枝打招呼：Hello，別來無恙！

當年張松枝因為拍過千部寶麗金MV而有「卡拉王子」的稱號，並且在大部分的MV入面都有上演感情戲份，近日他再出山獲邀拍樂隊ONE PROMISE的新歌《I'm Sorry》MV，不過今次不同的是他不再是一位男朋友，而是一位爸爸，他笑言如果有機會，都很想再拍愛情戲：「嗰首歌係講父子情嘅，呢個（拍愛情戲）當然想，因為我都唔想咁快被定型，淨係做老竇，其實我都可以做後生㗎！」多年沒有拍MV，他笑言其實拍MV感覺與拍戲拍劇都差不多，但拍MV則舒服得多：「因為唔使記對白，淨係做甫士啊做下表情就得。」

張松枝早前出山為ONE PROMISE拍MV。（《I'm Sorry》MV截圖）

張松枝透露現時正拍攝ViuTV新劇《和解在後》，自己在劇中再次飾演一位爸爸，被問到會否有意推薦仔仔客串一兩場戲演父子，他馬上笑出來：「我擺個仔出嚟嘅話，我覺得人哋會話我哋唔似兩父子嘅！（因為你靚仔啲？）唔係！係會覺得我哋比較似兩兄弟，我個仔而家13歲已經高過我啦，我唔知點解，佢喺呢個疫情都冇乜點做運動，竟然可以突然由到我膊頭變到高過我！」松枝坦言自己並不反對仔仔入娛樂圈，不過最緊要都是要仔仔自己喜歡：「暫時都係讀書緊要啲，讀多幾年先啦，嗰時有興趣再玩下囉！不過其實讀書都可以拍下嘢，自己可以組拍攝隊伍，都可以出去試下嘅！」

張松枝講起仔仔就好開心。（梁碧玲 攝）

近日有不少本地電影票房相當理想，作為一名香港演員，張松枝坦言見到香港電影有好成績非常欣慰：「真係好開心，香港電影市道其實都沉咗好耐，有時票房百幾二百萬已經話好好，但而家每套都過幾千萬，香港演員好似會有種生氣同生機，希望可以帶畀演員新嘅希望。」他透露近日剛剛拍完《惡人當道》，下月將開拍新戲《月滿》。

點擊觀看更多張松枝的活動照片：