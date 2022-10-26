霍汶希激罕曬11歲女兒近照長腿搶鏡　暴風式長高身材高䠷成小美女

現年50歲的英皇高層霍汶希 (Mani) 於2011年秘密誕下女兒Hanni，自始她成為了單親媽媽獨力湊大女兒，眨眼間Hanni今年已經11歲。昨日Mani就於社交網分享了一段她與囡囡Hanni同遊故宮的短片，並寫道：「金秋故宮，難得的親子時間，只不過髮型有點不受控制」。片中Mani與囡囡一起參觀睇展品，更激罕公開了Hanni的最新近照，Mani與Hanni一起背對鏡頭合力做出大心心甫士，相中可見Hanni已差不多同媽咪一樣高了。雖然看不到Hanni的正面，但從她之前的照片以及她高䠷的身材來看，長大後必定是個美女。

Mani於2011年宣布生女。(微博圖片)

Mani過往並沒有公開自己的感情生活，多年來一直單身，卻於2013年的母親節當天，突然在微博上自爆自己於兩年前 (即2011年) 已誕下一名女兒，取名Hanni，還post了她與囡囡的合照同大家開心share，宣布成為單親媽媽，相中的Honey眼仔碌碌加上肥嘟嘟，非常可愛。據悉Mani當年在美國秘密產女，有消息指Hanni的生父是廣州富商賀丹青，Mani並未有透露女兒生父是誰，不過就坦言與對方已經分開，兩人仍保持朋友關係，有聯絡和見面。