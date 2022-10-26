呂方出山曬唱功現幸福肥　宣布入紙成功明年開騷慶祝入行40年

現年58歲的呂方自從去年北上參加東方衛視節目《我們的歌》後，就久未展現歌喉！最近他就與譚嘉儀一同重新演繹改編的經典歌曲《雪山飛狐》，二人接受《娛樂新聞台》訪問時就透露雖首度合作，但就一拍即合，好快完成錄音，呂方更預告明年再開紅館騷，慶祝入行40周年。

二人合作順利！（影片截圖）

影片可見，久未露面的呂方圓潤不少，看起來非常幸福！呂方稱在翻唱這首歌時回想起三十多年前的電視劇片段，他覺得編曲好得意：「將開頭我自己唱嗰段好激昂，放咗喺後面，一嚟就係柔情嗰一面先。」呂方又不忘大讚後輩譚嘉儀夠準時，一埋位大家一唱，感覺好順利。為咗慶祝入行40周年，呂方宣布入紙紅館成功，目前正籌備2023年演唱會，他希望給自己一個美好回憶。而已為人父的他更決心就算工作幾忙都好，佢都會抽時間陪伴1歲半的愛女Emma，他笑指愛女識行識跑同叫「爸爸」，完全係「前世情人」的感覺，與愛女講嘢把聲不自覺變得溫柔，目前未有計劃追仔。

呂方大曬幸福肥。（影片截圖）

唱功一流！（影片截圖）

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而譚嘉儀則讚前輩好窩心：「 佢好nice，一嚟就問呢個key啱唔啱，我哋又同監製Johnny Yim夾一夾去唱，唱出嚟感覺好和諧，我好欣賞呂方先生，隻歌幾高音，佢一開聲已經好震撼，仲要未用咪，真係要同前輩學習點樣一開聲就咁犀利。」