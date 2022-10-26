下流上車族｜鮑起靜即學日文喊戲飊演技　郭柏妍初嘗女僕裝勁甜美

無綫55周年台慶劇《下流上車族》昨晚一集主要講述毓霞（鮑起靜飾）與家寶（林景程飾）兩母子關係再起變化。隨着狗狗次郎走失，似是有所頓悟的毓霞借意引家寶回家之餘，並透過視像請求新抱拍下她向親家老爺道歉片段。不諳日文的毓霞拿着寫滿中文拼音的貓紙，逐隻字以日文讀出內容：「抱歉，我錯了，我對你的女兒不夠好，請你寬恕……我只有一個兒子家寶，我一直不懂管教，但他做事肯學肯捱，希望你多給他機會，不要再罵他，拜託你了。家寶只要得到家人支持，他便可以做好女婿、丈夫及父親的角色。」毓霞以有限的日文，表達出對兒子無限的疼愛，在旁的家寶亦被阿媽的突變感動，眼濕濕說：「我咁大個仔，未聽過你同人道歉，你今次仲要係為咗我同人道歉……」最終兩母子和好如初摟作一團齊齊淚崩，場面感人。

影后鮑姐受訪時講到這場日文道歉戲，她說：「好彩當日有個幕後日文好叻，佢喺現場教我點講啲日文，即場教即場演，不過以前都有睇開日劇，所以啲音都係聽慣聽熟，所以好容易學。」問到講日語演戲會否影響情緒表達？鮑姐笑言：「其實只係將日文中文化（寫成中文拼音）嚟演繹，同埋角色本身日文唔叻，讀嘅時候梗會窒窒吓，但係為咗個仔唔識講都要講，呢個就係角色真實嘅情緒。」

呢場送別戲感動指數爆晒錶。

憑「衰仔」角色入屋的景程，受訪時透露拍攝該幕場口前特意獨處培養情緒：「不過正式拍嗰時冇想像中咁辛苦，因為100%畀鮑姐牽動咗個情緒，佢真係畀到一個老人家好用心去學日文嘅感覺出嚟，聽住佢讀嗰段日文好感動，我啲眼淚好自然咁流出嚟，拍之前冇設計過幾時要喊出嚟，完全係感受住鮑姐啲戲去演。」景程又指幸好該場喊戲一Take過便完成：「對我嚟講係好舒服，如果要我喊多幾次，可能都冇第一個Take演得咁好，但對鮑姐嚟講就冇咩難度，佢好多場戲好似開水喉咁，話喊就喊到！」景程大讚鮑姐是神級演員：「鮑姐拍呢場戲前，仲同緊工作人員談笑風生，但佢一入咗個角色個情緒就已經喺度，佢唔係演緊個角色而係活緊個角色，每一場戲都令我嘆為觀止。」

景程畀鮑姐嘅戲牽動，喊戲一Take過。

是集另一亮點，是郭柏妍（Rosita）、羅毓儀以女僕Look大跳可愛舞，兩大女神合體出擊賣萌，獲得網友一致好評。Rosita受訪時透露今次是人生女僕初體驗並大嗌好好玩，Rosita指事前跟毓儀上堂用了三小時學跳女僕舞，之後各自自行睇影片練習，Rosita說：「因為每日都要開工，搞到冇時間喺屋企練，有一日咁啱要拍醫院景，隔籬就係殯儀館景，我就咁喺殯儀館度練呢隻舞，開頭都有啲尷尬，覺得唔係幾好意思，但諗番只係個景嚟，唔使驚嘅！」