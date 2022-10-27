吳諾弘宣布重返幕前　開YouTube頻道出鏡拍片一腳踢：經歷咗好多

前TVB童星出身的吳諾弘（Lawrence）去年與張家朗、張小倫及蔡俊彥參加東京奧運男子花劍團體賽事受到外界注目，雖然現時是全職港隊劍擊運動員，但自小甚有表演慾的他亦周不時開直播與網民互動，亦經常收到會否有意再重返幕前的提問。近日他宣布創辦了一個YouTube頻道，出鏡拍片一腳踢：「我覺得成就咗一個比以前更加實在嘅自己。」



吳諾弘將重返幕前。（IG：@lawrenceng_1999）

吳諾弘7歲時加入TVB，在十年間拍攝過超過30套劇集，他演的角色多數都是主要角色的童年版，包括《與敵同行》（2008）鄭嘉穎的童年、《老友狗狗》（2009）馬浚偉的童年和《巨輪》（2013）蕭正楠的童年等等，而他最後一套亮相TVB的目前作品，便是於2015年播映的《四個女仔三個BAR》，吳諾弘在劇中飾演被控販運危險藥物的被告。直到中五轉做全職運動員之後，就沒有再拍劇。

吳諾弘小時候是TVB童星。（網上圖片）

日前他在Instagram宣布自己創立了一個名為「Unprofessional Production」的YouTube頻道，並以創辦人身份表示，由零開始籌備這個頻道的時間心情實在難以形容：「一開始自己一個人籌備呢個project，到慢慢招攬唔同嘅隊友，再到租studio，去到拍片最後甚至乎post埋片，當中真係經歷咗好多好多。」他又表示以上的種種經歷令自己學懂了不少新技能，比以前的自己相比更加實在，處事心態亦變得更正面。

吳諾弘創立了一個名為「Unprofessional Production」的YouTube頻道，出鏡拍片一腳踢，（IG：@lawrenceng_1999）

吳諾弘透露現時頻道仍處於起步階段，現正招攬幕前人員，頻道於兩星期前上載第一條影片，至今一共有兩條影片，合共約有接近3000點擊次數，希望之後可以再有機會拍片分享開辦YouTube頻道的詳細心路歷程。

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