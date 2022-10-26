下流上車族｜本年度一線劇首播之冠 林敏驄40點收視除妻女泳衣

一眾演員對方收視報捷感到開心。（陳順楨攝）

無綫55周年台慶劇《下流上車族》收視報捷，今日該劇舉行宣傳活動，並宣布收視成績，開播以來的跨平台直播收視最高23.9點，首集跨平台總收視25.9本年度一線劇首播之冠，7天跨平台總收視取得 26.2點，是自4月放寬晚市禁堂食以來，翡翠台劇集最高單集收視，有170萬2千人觀看。劇中一眾演員對於這個成績都感到好開心，又希望收視可以衝破30點向40點進發。

林敏驄與江美儀打算派飯慶祝好收視。（陳順楨攝）

初次拍劇並擔演男一的林敏驄與劇中老婆江美儀齊齊接受訪問，被問到如果收視有30點可會公開着泳衣泳褲慶祝？兩人均異口同聲表示不會，江美儀說：「着泳衣呢啲太一般喇，我哋套劇咁貼地，我哋諗住收視有30點就去派飯。」林敏驄就笑言：「有40點直情除泳衣啦，仲着。佢哋個個着住畀我除。(美儀姐同兩個女都要？) 要呀，咪畀我除泳衣囉，鮑姐就等通知啦。」對於收視成績如此強勁可是意料之內？林敏驄說：「真係無諗過，勁就梗㗎喇，不過無諗過會咁勁，同埋竟然無人鬧，你知啲網民幾尖銳㗎啦。」江美儀就指其實這個班底都穩陣的，又笑謂要招林敏驄招實在不易，好在她招到。林敏驄即說：「鮑姐接唔到。」