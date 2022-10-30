羅毓儀有力挑戰姚焯菲可愛教主地位　TVB青春女星誰是少男殺手？

由江美儀和林敏驄主演的TVB劇集《下流上車族》現正熱播中，在劇中飾演林敏驄細女「車蔓蔓」的羅毓儀（Yuki），加入TVB三年以來演過數十個老臨的角色，終於憑其童顏外形及細細粒的身形再加上出色演技，被外界大讚是新一代TVB青春女神。



一場游水戲令更多人關注羅毓儀。

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除了羅毓儀外，近來TVB努力發掘年青人才，姚焯菲Chantel更是當中人選，可愛之餘更唱功了得，勁受年青人歡心。其餘少男殺手代表還有區明妙，倪嘉雯等實力都不許忽視。兩人均是TVB力捧的小花，其中區明妙人氣略勝一籌，有「翻版周子瑜」之稱的區明妙於Instagram擁有10.1萬粉絲。

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而倪嘉雯在《十八年後的終極告白2.0》中有不少出色表現，飾演年青版沈越（龔嘉欣）的倪嘉雯，齊蔭眼鏡Look激似龔嘉欣，鼻子輪廓更是相近，還原度高達逾85%。Carmen亦很珍惜演年青版機會，每次務必反覆觀看成年版的拍攝片段取經，因此每次均能掌握神緒，有網民封她「少女版專業戶」，笑指她專演少女時代，現時倪嘉雯IG 擁有達5.8萬粉絲。

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三位新一代女神加埋一向以可愛見稱的姚焯菲，到底誰可以跑出，相信必有新一輪混戰。其實姚焯菲入行初期已有「國民初戀」之稱，她還有不少事情是比較少人知道，點擊下圖觀看「你不知道的姚焯菲七件事」逐一了解：