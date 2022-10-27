披荊斬棘2｜吳克群以夸父追日精神殺入總決賽　創沒失隊員紀錄

內地綜藝節目《披荊斬棘2》自從播出以來大受歡迎，也讓在節目裡比賽的眾多藝人才藝備受關注和討論，尤其創作歌手吳克群在這個節目裡成功翻紅，一路從初舞台到今天播出的五公比賽。憑著看準戰隊裡每位藝人的優勢，知道如何放大他們的才藝和各種策略的運用，一路帶著隊員過關斬將，成為節目裡唯一沒有失去任何一位隊員的隊長，也讓許多比賽到五公的藝人都紛紛加入吳克群的陣營。

歌手吳克群在這個節目裡成功翻紅

張震嶽、任賢齊、鄭鈞等實力強大的前輩們都搶著加入，讓吳克群戰隊成為一支有八位實力堅強原創歌手的陣營。其中有五位還曾經在過去幾個月裡擔任過隊長，讓吳克群成為披荊斬棘節目裡「X Leader」的大熱黑馬。也由於實力堅強的音樂創作人都齊聚在同一陣營裡，個個都可以說是音樂創作裡的天王，這讓吳克群在節目中笑說：「這次五公最重要的不是做隊長,而是扮演調解委員會的角色。大家都是不同風格的音樂人，只要調節好就有最強水流！」這次五公的比賽除了指定曲、合作曲、自選曲的表演。八個創作人私下開會討論要推出哪一首歌來代表自選曲？

讓吳克群成為披荊斬棘節目裡「X Leader」的大熱黑馬

大家在聽完吳克群的《夸父追日》這首原創歌曲後，鄭鈞表示：「大家都是音樂人，這個原創很有意義，應該自己來表演。」任賢齊也很激動的說：「這個solo很酷！」張震嶽、馬頔、吳建豪、Ice及仁科全隊也同聲表示支持原創的想法。這個以一擋百solo的冒險做法，最終也得到節目組的同意，也有網友表示：「披荊斬棘哥哥的精神就是要向未知探索勇敢冒險尋夢的節目，以組合形式演唱大家耳熟能詳的經典歌曲，在節目比賽裡必然能討好更多觀眾得分，但能有披荊斬棘的冒險精神才是更為難能可貴的。」

吳克群的《夸父追日》

而問到吳克群要一個人獨唱這首大家尚不熟悉的原創歌曲《夸父追日》的心情時，他坦言：「音樂一直都是為了表達，而不是表演。我們陣營是一個全部都是原創音樂人的陣營，從開始到最後從來不是為了贏而表演，我們總是為了燃而表達，每一個隊友每一公都燃盡了自己。掏心掏肺唱出自己的心聲，感謝每一個哥哥和披荊斬棘節目組,我們像夸父般一同追日。敢去嘗試一個原創音樂的舞台，夸父未必能追到太陽，但能狂奔就是我們的意義。謝謝哥哥們都對我溫柔以待，才讓我們能真的披荊斬棘，溫柔永遠是堅強最核心的後盾。」

吳克群的原創歌曲《夸父追日》

《披荊斬棘2》從初舞台到五公比賽的演出，每一場比賽都讓所有哥哥們費盡心思的表演，更在舞臺美術上創造出視覺的新高度，成為今年在網路上討論度最高的綜藝真人秀節目。節目從一開始的32位哥哥陸續淘汰到五公演出，只剩下22位哥哥進入總決賽，而吳克群一路帶著自己的隊友,從制定戰略到演出歌曲的選擇；從舞台設計再到演出的服裝，都費盡心思和自己的隊友們以及節目組激盪出天馬行空的創意和想法。以舞台上用音樂說話，快樂做音樂為陣營的核心，才能不斷闖關，創造直到五公結束，都沒有一位隊員從他手上離開的紀錄。