名廚Jacky宣布簽約「好好製作」　孖Ricky撼TVB《黃金盛宴》

名廚Jacky（余健志）最近為HOY TV新節目《一味傍身世界通行》做嘉賓，期間他更透露已簽約余詠珊的公司「好好製作」，並即將與Ricky（張錦祥）再開拍節目《煮題COOK》第二輯：「我啱啱簽咗好好製作，嚟緊都會繼續拍《煮題COOK》，都係一個幾長嘅系列。」

令人期待！（葉志明攝）

兩位名廚合作，吸引不少觀眾捧場！（梁碧玲攝）

點撃下圖睇Jacky超強畫功：

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對於不少網民稱TVB的節目《黃金盛宴》，集齊肥媽、李家鼎、黎諾懿、陳煒、Amanda S.、蕭秀香（三姐）、黃亞保、Jacques Kagi、Ken Tam，遺憾未有Jacky和Ricky，Jacky笑言：「有機會嘅，有機會嘅。（怕唔怕節目有比較？）都唔怕，始終各個廚師都有唔同風格。（會唔會再同TVB合作？）有機會都會，世界係圓。」Jacky更稱好好製作開的條件非常好，十分滿意。由於Jacky和Ricky的節目反應熱烈，二人已籌備出書，並將所有收益捐給慈善團體。

TVB曬冷！（影片截圖）

逐格睇Jacky囍宴。惜食原創工作室以及豪宅：

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而Chef 4成員強師傅（李偉強）、Anson（李安生）和昌師傅（葉世昌）對於首次擔大旗拍攝節目《一味傍身世界通行》都表現興奮：「以為好緊張，但大家一齊做又變得好輕鬆，今次會多啲機會講嘢。而今次節目會講多啲懷舊嘢，將啲好香港人貼地嘅嘢再改良。」而三位亦笑言要向Jacky取經做新一代師奶殺手。

幾位師傅都非常風趣！（葉志明攝）