舞台劇《2呃22 ART》突然易角　黃秋生：The Show Must Go On！

黃秋生、陳淑儀和朱栢康主演的舞台劇《2呃22 ART》今日(28/10)起在演藝學院歌劇院載譽重演,可是兼任出品人和藝術總監的黃秋生昨晚卻突然宣布演員調動消息,指陳淑儀因疫情未能演出,導演張銘耀(German)要臨時頂上:「The Show Must Go On!《2呃22 ART》將會如期公演,希望大家繼續支持我們,並集氣祝福淑儀早日康復,可以盡早歸隊!」

黃秋生主演的舞台劇《2呃22 ART》突然易角。(Facebook/@神戲劇場)

張銘耀老婆兼演員韋羅莎亦有在社交網站提到易角安排,指自己不敢打擾對方:「知道這是他與團隊經過深思熟慮而作出的決定,而昨日整個上午除了處理工作他已抽出時間把對白背熟。這種臨時上陣的感受心血少啲都不知怎handle,作為演員的都試過發夢夢見自己突然要演出卻沒排過戲這類nightmare,如今眼見張生正為這nightmare準備,是緊張,是恐怖,但亦帶點刺激和興奮。在他身邊的我不敢像平時般搞搞震,因他只有一天的準備時間,一點也不容易,那壓力我無法想像。」又指自己要教班所以沒有辦法到場支持老公:「But I know it will turn out just fine, I know he can do this.(但我知最後結果會冇問題,我知佢可以做到)」。