季前賽︱老闆仔黃梓樂做姜濤細佬勁搶鏡　劇中有演員係佢親生阿哥

ViuTV原創劇《季前賽》集結MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉），以及ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業）等偶像明星，吸引大量「鏡粉」、「錯粉」晚晚追看。當然，除了上述高人氣偶像，劇集還有不少演員非常亮眼，其中便包括飾演姜濤細佬「老闆仔」的黃梓樂（Sean）。黃梓樂演出經驗豐富，參演過不少廣告、MV、劇集和電影演出，例如他曾在ViuTV劇集《940920》中飾演余家聰（劉俊謙飾）的童年，亦在不日上映的新片《七月返歸》中飾演AK（Anson Kong，江爗生）的童年，難怪他年紀輕輕只得9歲，便已經練出一身好演技。

姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley主演的ViuTV《季前賽》周一（24/10）首播。（Instagram/@viutv）

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除了演得活潑生動，有關「老闆仔」黃梓樂的事情還有一點值得一講，便是劇中其中一位演員原來是他的親生哥哥，而他便是今晚（28/10）出場、飾演「櫈仔」一角的黃梓賢（Carson）！戲中，Carson是一名支持Ian（飾卓立鋒）的超級粉絲，雖然不良於行需要坐輪椅，但仍然無阻他對籃球的熱情，他見到偶像後立即興奮地說：「卓立鋒？點解你喺度嘅？（Ian：點解你知我係邊個嘅？）梗係啦，我係你超級Fans嚟㗎嘛！」而在劇集片頭中亦有騷出黃梓賢坐輪椅，Ian在後面推着他奔跑的畫面，相信兩人會發展出一段「粉絲偶像兄弟情」。

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