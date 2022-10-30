錢嘉樂再扮《封神榜》楊戩經典　套衫塵封21年有秘密：寫住我個名

錢嘉樂日前（29/10）為《開心無敵獎門人》錄影，節目有個傳統，就是獎門人和獎老在每集登場時，都必定會扮鬼扮馬，以不同的造型帶來歡樂，令人想不到的是，錢嘉樂當晚竟然以《封神榜》楊戩這個經典到不能再經典的造型登場，實在勾起不少回憶！



錢嘉樂個造型同21年前《封神榜》楊戩個造型完全一樣！（葉志明攝）

錢嘉樂個造型同21年前《封神榜》楊戩個造型完全一樣！（《封神榜》截圖）

更神奇的是，錢嘉樂身穿的戲服竟然與2002年播出劇集《封神榜》完全一模一樣！相隔21年竟然可以重現？錢嘉樂接受《封神榜》訪問時，就透露原來身穿的楊戩服飾真的是21年那一件。

錢嘉樂一家人好幸福。（湯盈盈IG圖片）

他說：「嘩！有冇廿幾年呀？呢個三眼仔呀。呢件衫都寫住我個名，我㗎，連啲甲都係，仲同我keep住喎，真係。頭先先講，成套戲最好睇係，哈哈哈，劇情講到，我收咗柳琵琶（湯盈盈飾）呀嘛，但係真實世界係佢收我，哈哈。」

錢嘉樂表示現實世界中被湯盈盈收服。（《封神榜》截圖）

「獎老」阮兆祥扮《東成西就》梁朝偉個造型。（葉志明攝）

衣服保存了21年會不會有味道？錢嘉樂回答：「有洗過嘅！幾好嘅，我哋有物資部呀嘛。公司啲同事好有心機，隻眼就新嘅！」之後錢嘉樂還指着「獎老」阮兆祥豐滿的嘴唇，說：「佢個嘴都要新啦。」阮兆祥笑言：「冇搞過，最新就咁樣樣！」

「獎老」阮兆祥扮《東成西就》梁朝偉個造型。（葉志明攝）

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