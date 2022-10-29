美麗戰場｜大結局登搜尋榜首位　陳曉華慘死劉佩玥爆Seed網友讚好

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫 55 周年台慶劇《美麗戰場》，昨晚播出結局後，即晚深夜即以逾二萬搜尋登上Google Trend首位；該劇在內地同樣掀起討論熱，昨晚更一度先後殺上微博熱搜、微博實況熱聊，以及新浪熱榜。

台慶劇《美麗戰場》播出大結局登搜尋榜首位。

《美麗戰場》昨晚播出結局後，即晚深夜即以逾二萬搜尋登上Google Trend首位

昨晚一小時大結局一口氣交代了家寶（陳瀅 飾）與靜兒（劉佩玥Moon 飾）反面真相、徐富貴（林盛斌 飾）對靜兒的情深義重、小美（陳曉華 飾）因黑化家寶的妒忌心死於裕進（丁子朗 飾）刀下、以及龐國棟（姜大衛 飾）、唐昕（朱晨麗 飾）和振宇（方力申 飾）之間糾纏不清的關係。在眾多情節中，林盛斌及阿Moon因為演技出色到位，雙雙被封「結局MVP」。

林盛斌及阿Moon因為演技出色到位，雙雙被封「結局MVP」。

劇情講述徐富貴為了拯救靜兒免受牢獄之苦，不惜重金向龐國棟送上厚禮，可惜龐國棟「魔高一丈」，竟獅子開大口要求富貴放棄價值天文數字的地皮，明知被「趁火打劫」的富貴雖然明顯心中有火，但仍強忍憤怒一再奉承國棟，由於演繹情深自然又有層次，獲網民大量好評，更獲封結局MVP：「Bob個氣場好勁，好戲」、「為個女人放棄幾廿億好Man」、「阿Bob由笑到嬲，處理得幾好」、「癡線，阿Bob點解可以咁型」、「徐富貴至係男主角」。至於阿Moon在醫院與陳瀅互摑爆喊一幕亦獲網民大讚演技富層次，當靜兒得悉家寶間接害死小美後，情緒即由哀傷化成爆怒，窮追猛打連環逼問家寶之餘，更爆Seed怒摑家寶兼與之對質，阿Moon演繹極具張力。而當靜兒見到家明（張馳豪 飾）時，原本爆怒的她即倒在男方懷中痛哭，一秒瘋狂變軟弱，展示神級情緒變化。

阿Moon在醫院與陳瀅互摑爆喊一幕亦獲網民大讚演技富層次，當靜兒得悉家寶間接害死小美後，情緒即由哀傷化成爆怒，窮追猛打連環逼問家寶之餘，更爆Seed怒摑家寶兼與之對質，阿Moon演繹極具張力。

至於小美的臨終告別戲，網民亦直指感人，大讚陳曉華Hera演得好。小美先以可憐樣子請求阿寶原諒：「你唔嬲靜兒，可唔可以都唔好嬲我，我同家明真係冇嘢架！」面對靜兒忍淚道別，小美再努力擠出虛弱微笑，並拖實家寶及靜兒的手流著淚謂：「好呀，我哋做姊妹有今生有來世」，向來貪靚的她更傻氣地問：「我依家係咪喊到好醜樣唔靚呀？」

至於小美的臨終告別戲，網民亦直指感人，大讚陳曉華Hera演得好。

Hera受訪時坦言當晚拍畢準備回家時，腦中還不停湧現與小美有關的回憶，故要在車上沉澱接近半小時方能平伏情緒。她又坦言直至現在，只要想起當時陳瀅與阿Moon在自己面前痛哭的樣子，還是忍不住會想喊：「好唔想諗起呢件事，所以我每次做訪問都唔會點講，可能當我諗起時，我會覺得自己忍唔住想喊。因為只係兩個月前左右嘅事，好似自己嘅感覺都仲未消化到咁。」至於「乞丐進」丁子朗，結局中的「落淚食飯」戲亦成功將不甘、傷心、憤恨的情緒演繹出來，獲不少網民大讚演技有進步。