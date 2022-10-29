全城一叮｜孖八林子超齊獲冠軍　曾志偉承諾：開套劇一齊拍

才藝比拼節目《全城一叮》播出最後一集，最吸睛對決，落在招浩明以火魔術對撼孖八(李俊華)的「真‧馬桶」。

才藝比拼節目《全城一叮》播出最後一集，最吸睛對決落在招浩明以火魔術對撼孖八(李俊華)的「真‧馬桶」。雖然浩明吞火絕技技驚四座，但創意十足的孖八(李俊華)竟想到將改裝了的「不銹鋼馬桶」擺上舞台，配以鬼馬舞蹈加演戲相當吸睛。一開始孖八打大赤肋上陣，並除褲露出可愛的肉色狗狗底褲，身為Popping高手的他展現神級肚皮舞，肚皮極速蠕動嚇窒全場。之後孖八邊跳Popping邊穿回衣服，節奏感及喜感兼備，玩到盡的他更突然跳落台整濕個頭，之後又拿着廁所泵裝落馬桶扮揸電單車，畫面搞笑兼過癮。忘我到跳甩鞋底的孖八，最終炸爆全場獲得 40 分超高分，並將四盞評判的「大金叮」全線擸下，與同分的林子超齊齊獲得總台主寶座。

孖八大晒驚人肚皮舞,評判睇到嘩嘩聲，跳落台濕完身,之後再返上台彈吓彈吓,完全冇悶場。

跳到甩鞋底，勁誇張。

節目還特別邀來無綫總經理(節目內容營運)曾志偉擔任頒獎嘉賓，志偉大讚各位參賽者表現出色，並表示：「我想代表公司多謝你哋，努力嘅付出應該要有回報，希望能夠開一套劇畀你哋所有人一齊拍！」一眾參賽者聽畢大感鼓舞，一同興奮尖叫歡呼。

志偉表示希望能開新劇予《全城一叮》所有參賽者拍攝,並笑言會預埋馮盈盈及林盛斌。

升呢《全城一叮》總台主的孖八接受訪問時，大爆今次表演是「真．屎坑橋」：「呢個表演係喺廁所度出嚟，我將『開大』嘅聲、沖廁聲等，整咗首歌出嚟。同埋嗰時啱啱考到電單車牌，諗到只要屎塔調轉再加兩個泵，咁就變成電單車！」孖八為了今次表演出心又出力，就連台上的馬桶都是他親自四處搜羅和改裝。問到半裸加底褲仔上陣會否尷尬？孖八笑言：「最後一輪比賽想去盡啲，想話畀大家知我做得演員就係要豁出去，冇底線咩都可以做！」講到他的勁爆肚皮，他則笑言：「呢個天生就識，細個嗰時貪玩擺個二蚊銀喺肚上面，諗住用肚就咁反起個銀仔，點知又真係做到。」

孖八感激屋企人支持,並謂最開心係爸爸見證到佢攞獎。

孖八今次贏得比賽最開心是得到大家認同：「今次係第一次以藝員身份參加比賽，好感恩可以將自己鍾意嘅嘢搬上舞台，希望可以多啲監製、導演、PA 同埋觀眾認識到孖八，亦都希望未來喺演藝事業有多啲發展機會，特別係演戲方面，所以今次表演特別將演戲同跳舞融合，想大家知道孖八其實唔係淨係識跳舞！」孖八續指未來會花更多時間和心機努力鑽研演技，最後孖八還特別感激《全城一叮》台前幕後所有人，以及家人一直以來的支持：「阿女、老婆，爸爸得咗喇！」