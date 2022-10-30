吳千語與男友愈愛愈高調　分享「搵筍盤」經驗：有投資潛力嘅股票

吳千語在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）相戀，雖然多次被影到結伴外遊，但雙方一直非常低調，幾乎沒有Post過合照，直至上個月吳千語終於公開與男友放閃，早前Brian更趁着女友29歲生日，在微博上載了一系列兩人的合照，隔空送上祝福。同男友愈愛愈高調的吳千語，在最新一集由蝦頭（楊詩敏）同娟姐（練美娟）主持的網台節目《絲打圍爐》中更大方分享「搵筍盤」的經驗，令兩位主持都直呼大開眼界！



施伯雄（Brian）趁着女友吳千語29歲生日，在微博上載了一系列兩人的合照。（微博@施伯熊哥哥）

大方分享「搵筍盤」的經驗！（YouTube影片截圖）

吳千語認為稱得上「筍盤」的男士首先要人品好，對工作亦要有熱誠：「其實事業都好緊要，佢一定要喺佢自己做緊嗰樣嘢上要好有熱誠，就算呢一刻可能唔係最叻嗰個，但係你覺得佢係一隻有投資潛力嘅股票。」她又認為有責任心、有愛心都很重要，但她就自言不會選擇身形偏肥胖的另一半：「一定要減，一個好熱愛生活嘅男孩，應該唔會肥得去邊。多數好陽光，好熱愛生活嘅男仔，schedule係好穩定，我其實都鍾意咁嘅男仔，我鍾意一個男仔係就算可能上班族，九點要返工，可能八點去做運動，多數呢啲都會係成功人士，因為佢好自律，呢啲自律嘅人，肥極都有限。」

大談「筍盤」的條件。（YouTube影片截圖）

吳千語自言對另一半的要求無須太靚仔，但就以韓星孔劉、金宇彬作為「有啲人係唔覺得佢靚仔」的例子。（YouTube影片截圖）

雖然吳千語自言對另一半的要求無須太靚仔，但當她以韓星孔劉、金宇彬作為「有啲人係唔覺得佢靚仔」的例子時，令在場的蝦頭、娟姐及陳欣妍都大感驚訝！蝦頭認為隨着年齡增長，女士們的market value（市場價值）可能會下降，但吳千語就不認同：「唔會下降，係你個消費層次嘅年齡唔同咗啫。」結果一言驚醒蝦頭，大呼：「個消費群喺邊呀？我想搵一個可以消費我嘅消費群呀！」吳千語又為單身女士提出建議，應該多出街擴闊自己的圈子，亦要適當地化妝打扮，好好裝備自己！

一言驚醒蝦頭！（YouTube影片截圖）

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現時事業愛情兩得意的吳千語，近期頻頻傳出婚訊，她亦自言已經考慮過婚後如何兼顧工作與家庭，更為自己鋪定後路：「我試其他唔同嘅嘢，同朋友做服裝又好，做其他嘢又好，起碼我喺大咗肚，或者將來想生仔嘅時候，我唔至於話好似失業咁，又或者當呢行做得冇咁好，或者唔再有嘢搵我做嘅時候，我起碼有一啲本錢去做其他嘢囉。」果然有智慧！

獲益良多！（YouTube影片截圖）