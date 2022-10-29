姊妹們的國際市場｜阿正約會栢天男最有睇頭　花痴味爆發網民激讚

ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》昨日（28/10）已經圓滿結束，最後10位單身男女中，只有兩隊成功配對，分別是杜國樑（Alex）與李昭南（Mishy）以及黎振曦（Kiva）與陳海寧（Isabella），至於最後能否成為情侶就要看他們的造化。而早在第一集就向節目組表示想成為嘉賓的主持人阿正（黃正宜），終於如她所願有幸和靚仔參加節目，和有「翻版金城武」之稱的栢天男約會一天。這個環節不但令阿正受寵若驚，就連觀眾感到驚喜，而二人之間擦出的火花更是令網民讚不絕口，直言：「呢15分鐘好睇過前面9集。」

網民讚阿正同栢天男的約會好過癮！（節目截圖）

節目中講到阿正收到製作組的秘密任務，要求她要到中環赴約，不過她就認為約會對象有機會是好友岑珈其及肥腸（徐浩昌），所以沒有太大的期望，因此到達約會地點後見到栢天男的出現大為震驚，甚至拍片告知母親，而媽媽就搞笑表示：「發達啦，你發達啦。」雖然在相處的過程中，阿正緊張又怕醜，但是仍然不忘自己的「痴女」人設，不時想辦法對柏天藍揩油，得償所願的阿正更大叫：「I Love ViuTV！」

阿正與栢天男的約會令整個節目充滿搞笑氣氛，網民亦不會因為阿正的花痴行為感到反感，更笑言：「全輯節目最好睇嘅一集」、「不如搵阿正拍10集，入邊同唔同男人拍拖仲好」、「阿正一個好睇過其他幾對」、「製作組真係要整第二季搵阿正做嘉賓啦」。

阿正開心同媽媽分享自己與栢天男約會。（節目截圖）

阿正的花痴行為令網民笑不停！（節目截圖）

現年29歲的阿正是商業電台叱咤903的主持，近年在ViuTV節目《膠戰》中擔任主持人，憑搞笑及多次向魏浚笙（Jeffrey）示愛的花痴形象而成功入屋，人氣急升成為廣告界的新寵兒。阿正自小已有收聽電台的習慣，因此對電台工作感到興趣，希望成為一名電台DJ。雖然會考中獲得2A2B1C的優異成績，但就拒絕爸爸建議的法律系，而修讀中文大學的新聞與傳播學系。畢業後在師兄的介紹下加入DBC數碼電台，在時事相關節目任製作助理，更因有主持人離職而獲得「開咪」機會。

阿正的花痴形象好入屋！（節目截圖）

不過因DBC數碼電台結業，令她在一間製作公司工作，由於公司的節奏與電台截然不同，更因患上情緒病而離職。最後在阿正在大學時期的導師、叱咤903 DJ「急急子」的推薦下獲得應徵903撰稿員的機會，而在等待消息的同時，有收到另一間影音公司聘請她任職薪金較高的職位，而阿正在家人的鼓勵下，選擇了夢想，並成功加入903。

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