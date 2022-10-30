應智越首個演唱會無騷肌　工作太忙自覺肌肉流失叫粉絲等下次

歌手應智越（細貓）昨晚（29日）於麥花臣舉辦首個個人演唱會，細貓的媽媽及好友Jeremy亦有現身支持，開場時細貓以《約你跳舞》、《Megahit》等熱舞歌曲打頭陣，帶熱全場氣氛。除了勁歌熱舞外，細貓更在演唱會上自彈自唱表現帥氣一面，細貓更邀請到Call Star的釗鋒做嘉賓與他一同合唱《留下來的人》，原來細貓與釗鋒「老友鬼鬼」連健身也一起去，釗鋒更教了他須多東西，難怪細貓視他為「哥哥」。細貓唱到《記憶棉》時更唱到跪低，更說了一句：「中學生都跪低，歌手點可以唔跪低」，模仿近日一位學生在歌唱比賽時唱到激動跪低的情況。

細貓更邀請到Call Star的釗鋒做嘉賓與他一同合唱《留下來的人》 (胡凱欣攝)

細貓唱到《記憶棉》時更唱到跪低 (胡凱欣攝)

細貓在接受《香港01》訪問時表示完全整個演唱會後對自己的評分只有50分，因為還有很多地方需要進步，而對於粉絲最希望自己「騷肌」而最後沒有則表示：「其實本身係有諗住騷肌肉嘅，跟住最主要就係一來因為工作時數相對長咗，練肌肉需要休息啦，無辦法地硬住頭皮都去做，所以肌肉係有啲流失嘅。」同時因為早前細貓去欣賞朋友的演唱會後覺得自己只是「小兒科」，所以需要時間再去訓練才有信心騷肌。

細貓對自己的評分只有50分 (胡凱欣攝)

細貓除了完成首個個人演唱會外，最近更投入電影的拍攝，電影《拼命三郎》亦是細貓的首個電影作品。首次拍攝電影的細貓非常感激前輩的教導：「係拍攝過程中都教導我、好錫我，比咗好多意見我，等我學習更加多。」

電影《拼命三郎》是細貓首個電影作品 (胡凱欣攝)

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