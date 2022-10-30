Henry Cavill辭演《獵魔士》第4季 猜測因為度期返DC做超人？
撰文：林迅景
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Netflix人氣影集《獵魔士 The Witcher》自第季以來廣受劇迷、遊戲迷喜愛，2020年更入選IMDb前十大電視節目，與《紙房子》、《曼達洛人 The Mandalorian》、《王冠 The Crown》共列，IMDb上也錄得8.2/10的高分。影集的成功，除了題材、製作等硬件因素之外，好大程度都歸功於主角Henry Cavill（亨利卡菲爾）（超人飾演者）的演出。
上月Netflix宣布續訂《獵魔士 The Witcher》第三季，不過今日官方卻放出消息，指雖然他們會繼續推出第四季，但主演卻由Henry Cavill（亨利卡菲爾）易角成 Liam Hemsworth（「雷神」Chris Hemsworth的弟弟）。
Henry Cavill 的IG帖文也寫道：「我身為 Geralt of Rivia 的旅程充滿著各種冒險與怪物，如今我將在第四季放下獎章與長劍，並由 Liam Hemsworth 接任披上白狼的披風。就跟許多偉大的文學作品一樣，我將以這段時間下出演 Geralt 的熱情與敬畏之心傳遞這把火炬，並期待 Liam 會如何詮釋這名微妙且迷人的角色。Liam，這名角色的深度值得你用心挖掘，看看你能找到什麼。」
不少影迷都估計，這次易角可能是由於Henry Cavill 即將回歸DC 出演超人一角，所以無暇拍攝僅一季就需要差不多大半年時間的影集，另一方面，也有留意小道消息的網友指出，其實好多程度是由Henry Cavill 與劇組的分歧所致，因為Henry Cavill 一直都十分堅持影集需要忠於原著或是遊戲的故事線，但劇組/編劇卻認為，為了觀感影集故事需要有所更改。