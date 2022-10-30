Henry Cavill辭演《獵魔士》第4季　猜測因為度期返DC做超人？

Netflix人氣影集《獵魔士 The Witcher》自第季以來廣受劇迷、遊戲迷喜愛，2020年更入選IMDb前十大電視節目，與《紙房子》、《曼達洛人 The Mandalorian》、《王冠 The Crown》共列，IMDb上也錄得8.2/10的高分。影集的成功，除了題材、製作等硬件因素之外，好大程度都歸功於主角Henry Cavill（亨利卡菲爾）（超人飾演者）的演出。



Henry Cavill（亨利卡菲爾）做Geralt of Rivia 真係好型。（網上圖片 / Netflix《獵魔士 The Witcher》）

上月Netflix宣布續訂《獵魔士 The Witcher》第三季，不過今日官方卻放出消息，指雖然他們會繼續推出第四季，但主演卻由Henry Cavill（亨利卡菲爾）易角成 Liam Hemsworth（「雷神」Chris Hemsworth的弟弟）。

Henry Cavill（亨利卡菲爾）因為準備拍《超人》所以唔拍《獵魔士 The Witcher》第四季？（網上圖片）

Henry Cavill 的IG帖文也寫道：「我身為 Geralt of Rivia 的旅程充滿著各種冒險與怪物，如今我將在第四季放下獎章與長劍，並由 Liam Hemsworth 接任披上白狼的披風。就跟許多偉大的文學作品一樣，我將以這段時間下出演 Geralt 的熱情與敬畏之心傳遞這把火炬，並期待 Liam 會如何詮釋這名微妙且迷人的角色。Liam，這名角色的深度值得你用心挖掘，看看你能找到什麼。」

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）與弟弟里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）。（GettyImages）

不少影迷都估計，這次易角可能是由於Henry Cavill 即將回歸DC 出演超人一角，所以無暇拍攝僅一季就需要差不多大半年時間的影集，另一方面，也有留意小道消息的網友指出，其實好多程度是由Henry Cavill 與劇組的分歧所致，因為Henry Cavill 一直都十分堅持影集需要忠於原著或是遊戲的故事線，但劇組/編劇卻認為，為了觀感影集故事需要有所更改。