Henry Cavill辭演《獵魔士》第4季　猜測因為度期返DC做超人？

Netflix人氣影集《獵魔士 The Witcher》自第季以來廣受劇迷、遊戲迷喜愛,2020年更入選IMDb前十大電視節目,與《紙房子》、《曼達洛人 The Mandalorian》、《王冠 The Crown》共列,IMDb上也錄得8.2/10的高分。影集的成功,除了題材、製作等硬件因素之外,好大程度都歸功於主角Henry Cavill(亨利卡菲爾)(超人飾演者)的演出。



Henry Cavill(亨利卡菲爾)做Geralt of Rivia 真係好型。(網上圖片 / Netflix《獵魔士 The Witcher》)

上月Netflix宣布續訂《獵魔士 The Witcher》第三季,不過今日官方卻放出消息,指雖然他們會繼續推出第四季,但主演卻由Henry Cavill(亨利卡菲爾)易角成 Liam Hemsworth(「雷神」Chris Hemsworth的弟弟)。

Henry Cavill(亨利卡菲爾)因為準備拍《超人》所以唔拍《獵魔士 The Witcher》第四季?(網上圖片)

Henry Cavill 的IG帖文也寫道:「我身為 Geralt of Rivia 的旅程充滿著各種冒險與怪物,如今我將在第四季放下獎章與長劍,並由 Liam Hemsworth 接任披上白狼的披風。就跟許多偉大的文學作品一樣,我將以這段時間下出演 Geralt 的熱情與敬畏之心傳遞這把火炬,並期待 Liam 會如何詮釋這名微妙且迷人的角色。Liam,這名角色的深度值得你用心挖掘,看看你能找到什麼。」

基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)與弟弟里安咸士禾夫(Liam Hemsworth)。(GettyImages)

不少影迷都估計,這次易角可能是由於Henry Cavill 即將回歸DC 出演超人一角,所以無暇拍攝僅一季就需要差不多大半年時間的影集,另一方面,也有留意小道消息的網友指出,其實好多程度是由Henry Cavill 與劇組的分歧所致,因為Henry Cavill 一直都十分堅持影集需要忠於原著或是遊戲的故事線,但劇組/編劇卻認為,為了觀感影集故事需要有所更改。