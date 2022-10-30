東張西望｜狗仔做手術醫生話成功率9成　救唔返竟然話主人唔好彩?

今日（30日）的《東張西望》講到一名狗主Alison去年8月帶自己的寵物夢夢到一間獸醫診所檢查，檢查後發現需要做手術，最後夢夢搶救無效。而Alison發現醫生曾經專業失當，但投訴無門，亦找不到途徑去懲治這個醫生。

狗主Alison去年8月帶自己的寵物夢夢到一間獸醫診所檢查 (節目截圖)

Alison的愛犬夢夢去年8月突然不肯進食及嘔吐，所以Alison就帶牠到一間本地有名的獸醫診所治療，檢查過後醫生建議夢夢留院觀察，留院檢查10日後，醫生判斷夢夢患有膽囊阻塞需要進行切除手術。Alison向醫生查詢手術的風險，而醫生指有8-9成機會成功切除，所以放心讓夢夢去做手術。

Alison的愛犬夢夢去年8月突然不肯進食及嘔吐 (節目截圖)

夢夢在做手術後，醫生突然打電話找Alison，通知她夢夢心臟停頓，搶救無效。Alison向醫療中心投訴，而醫療中心亦很快回覆Alison連同主診醫生及醫療總監召開聽證會，但聽證會的解釋Alison並不接受，更誇張的是聽證會向Alison解釋道：「係因為你哋Black Luck！」

夢夢在做手術後，醫生突然打電話找Alison，通知她夢夢心臟停頓，搶救無效。(節目截圖)

但原來Alison找到這個醫生於2018年的時候被獸醫管理局評為專業失當，而醫療中心方面一直向Alison隱瞞這個醫生的背景資料，一直說不知情，令Alison更為憤怒。Alison對於夢夢離去的事既傷心又氣憤：「我真係頂唔順，每一次落到街見到條路，佢曾經係度玩過、笑過、奔跑過，每日大家都係度散步，我唔想有人問我佢去左邊，我諗我真係會癲！」Alison更哭成淚人，十分自責夢夢離去是錯誤的決定。