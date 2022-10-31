陳卓賢新歌「被安排」講環保　現身群組親解：係講絕境中尋求希望

Ian有近3個月未有喺TG「上水」，今日終現身為新歌進行解說。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日(31日）推出新《地球上的最後一朵花》，今早各大傳媒均收到新歌的宣傳硬照以及新聞稿，當中提到Ian首次一手包辦曲、詞、編、監及主唱，製作過程十分辛苦，但看到成品的滿足感卻是筆墨難以形容，並提到「Ian更希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。」

不過新歌暫時未有MV。

就係Hellosss（粉絲暱稱）興奮討論新歌時，久未喺TG群組現身嘅Ian突然「上水」，並指《地球上的最後一朵花》原來唔係講環保愛地球……Ian表示：「這歌主要不是講環保愛地球，不過大家當然可以有不同睇法，同埋當然都係要愛地球，但主要係講在孤獨和貌似絕境當中尋求希望。世上好多事件都係對立的，有暗處就有陽光；有黑夜就有白晝；有枯枝就有綠柳；但處於邊一面就好睇大家嘅切入角度。」

張敬軒亦有在限時動態為Ian宣傳新歌。（資料圖片）

計埋新歌《地球上的最後一朵花》，Ian今年先後推出4首solo作品，當中《留一天與你喘息》以及《Distance》曾奪903專業推介冠軍歌。由於以上作品Ian均有參與創作，令不少Hellosss都期待在年底樂壇頒獎禮上可以見到偶像出現喺創作人類別獎項當中。