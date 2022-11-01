IG突然大量帳號被停權　姜濤Anson Lo粉絲人數先跌再回復之前水平

昨日（31日）社交平台Instagram（IG）突然收到大量用戶指帳號遭停權，IG的突然停權引起了大量網民熱烈的討論，不少網民都指自己的副帳戶也被停權，網民懷疑IG今次是清理虛假帳戶，所以才會有這樣的事情發生。因為有大量的帳戶被刪除，所以也有不少藝人的粉絲人數暴跌，早前瓊姐馬上在社交平台發文問：「大家有無中招？」亦有藝人發現粉絲人數直線下降，網民苦笑：「Followers跌得仲快過恆指」。

社交軟體Instagram晚上（10月31日）出現重大故障災情，不少用戶帳號無預警遭官方停權，（網上圖片）

IG出現情況之後，即時有報導指姜濤、Anson Lo粉絲下跌，男團MIRROR方面就有奇怪的情況出現，有不少粉絲指成員姜濤的粉絲人數跌破一百萬，而Anson Lo的粉絲人數亦跌至一百零一萬，有粉絲指出因為帳戶被IG停權，所以引致出現連鎖反應，令偶像們的人數一直下降。大約在凌晨十二時，姜濤的粉絲人數已經回復至一百萬的水平，而Anson Lo的粉絲人數就一直維持在一百零一萬。

點撃睇約12時各成員的粉絲人數：

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約凌晨一時，MIRROR成員的IG粉絲人數亦開始暫停增長，姜濤的粉絲人數回復至一百萬零一千人，一小時內急增一千人；Anson Lo的粉絲人數回復至一百零二萬人，一小時內增約一萬人；Anson Kong的粉絲人數回復至四十一萬人，一小時內增約一千人；Ian的粉絲人數升回復至四十九萬九千人，一小時內增一千人；Edan的粉絲人數回復至六十五萬三千人，一小時內增一千人；Jer的粉絲人數回復至四十萬三千，一小時內增二千人；Stanley的粉絲人數回復至二十七萬三千人，一小時內增一千人，其餘成員的粉絲人數則沒有太大上落，雖然大家粉絲人數，先跌後升再回到之前水平，出現此情況實屬罕見，有消息指粉絲人數下跌之後又上升，跟IG突然技術調整有關。

點撃睇約1時各成員的粉絲人數激增後：