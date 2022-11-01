AK江𤒹生爸爸生日上載全家幅變外星家族　同時透露新紋身的正解？

男團MIRROR成員自上月休團期結束後，便各自投入繁忙的工作，副隊長江𤒹生（AK）已經投入ViuTV電視劇《打天下2》的密鑼緊鼓拍攝工作，昨日（31日）是AK爸爸的生日，AK在社交平台上載了與爸爸切蛋糕的照片，留言及貼上愛心、星座貼圖：「Happy Birthday Dad」，順道為大家解開早前新紋身的意思？

AK在社交平台上載了與爸爸切蛋糕的照片，留言及貼上愛心、星座貼圖 (ig@_kisang_)

早前有粉絲發現AK的手上多了一個新紋身圖案為天蝎座，大家一直猜測AK這個新紋身的意思，而AK當時亦有回覆大家想講就會講，AK爸爸的星座屬天蝎座，昨日的照片也許就是AK的回答。

今日（1日）AK再上傳家庭照，家庭成員亦有抱著家中的寵物一同合照，而AK最近收養的狗仔柴猜亦有出現陪伴，柴猜陪伴AK坐在正中間，而AK的哥哥、爸爸及媽媽則圍繞著AK，十分有家庭溫暖。AK亦搞鬼地把家人的樣子加上外星人貼圖，以免家人曝光，照片中AK亦笑得十分開心，應該早前的壞心情都一掃而空。有粉絲留言祝AK爸爸生日快樂，也有不少留言指：「好多外星人阿！」、「Sweet family」等，而最吸引粉絲的就是AK那條短褲，粉絲笑言：「老闆的神秘3角地帶」，其實是因為最近已經開始入秋，粉絲們擔心AK穿得太短會生病。

AK亦搞鬼地把家人的樣子加上外星人貼圖，以免家人曝光 (ig@_kisang_)