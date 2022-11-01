TVB爆Seed控訴Marketer落廣告「匪夷所思」：Ratings咁高睇唔到

TVB五十五周年，推出4套台慶劇及多個綜藝節目。（資料圖片）

自從有劉德華金句「今時今日咁嘅服務態度係唔夠架」出現後，大多數港人被潛移默化唔可以鬧客人。TVB於官方Linkedin帳戶忽然爆Seed，控訴香港Marketer落廣告決定「匪夷所思」惹起熱議。

TVB於官方Linkedin帳戶控訴香港Marketer落廣告決定「匪夷所思」惹起熱議。（TVB Linkedin）

TVB以三個反問提出控訴「點解 𝗖𝗣𝗥𝗣 貴到咁都仲要買？」、「點解𝗥𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀咁高都睇唔到?」、「點解Marketers唔要高𝗥𝗢𝗜?」再以台慶劇《下流上車族》「高」收視，對比另一電視台意指ViuTV，兩台收視分別是23.2點及3點，CPRP（Cost Per Rating Point）即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本，比TVB貴994%：「𝟮𝟯.𝟮點即係成個劇集平均每分鐘都有𝟭𝟱𝟬萬人睇緊，而另一個電視台同一時段嘅𝟯點收視，即係平均每分鐘約有𝟭𝟵萬人睇。畀咁多廣告費得咁少人睇，𝗖𝗣𝗥𝗣 梗係貴啦！」

TVB Linkedin帖文指台慶劇《下流上車族》收視比另一電視台高出２０點。（影片截圖）

而ROI意指Return On Investment，指投資後所得的收益與成本間的百分比率，TVB指出同樣廣告成本可以接觸多出近十倍觀眾，覺得香港「Marketers唔要高𝗥𝗢𝗜」是相當「匪夷所思」的一件事。文中最後更留下𝟮𝟬𝟮𝟯 廣告優先預訂計劃及廣告部聯絡方法，以此手法叫人落廣告，果真別開生面。對此01娛樂曾向TVB外事部查詢，回覆：「本科已收悉你的電郵。有關你的查詢，我們會盡快處理。由於電郵數量眾多，處理需時，敬請見諒。對於你的寶貴意見，本科會轉交有關部門參考。」

文中最後更留下𝟮𝟬𝟮𝟯 廣告優先預訂計劃及廣告部聯絡方法，以此手法叫人落廣告，果真別開生面。（TVB Linkedin）