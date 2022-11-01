下流上車族｜袁文傑與江美儀逾十年後再合作　半裸上陣晒震波神功

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚（10月31日）一集大放笑彈。

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚（10月31日）一集大放笑彈，先有丁友善（袁文傑飾）「震胸」技驚四座，再有毓霞（鮑起靜飾）化身「雀后」智破騙局！劇情講到雯慧（江美儀飾）到賣了給丁友善的舊居做鐘點，豈料與雯慧不咬弦的表妹晞嵐（朱凱婷飾）突然返港，並硬要去雯慧舊居，雯慧迫不得已帶晞嵐到友善家，豈料友善正在洗澡，雯慧硬着頭皮闖進廁所，與友善一同做戲扮「咿唈」兼飛Bra嚇走晞嵐；晞嵐離開後，友善無故向雯慧狂獻殷勤，玩送花又玩壁咚，冧到雯慧暈陀陀，但一切只是雯慧會錯意，友善的心儀對象其實是雯慧女兒芊芊（郭柏妍飾）……

袁文傑半裸上陣大騷Fit爆body之餘，又瘋狂大晒「震波」神功。

文傑於這場戲盡顯鬼馬一面，半裸上陣的他大騷Fit爆body之餘，又瘋狂大晒「震波」神功。講到「震波」技驚四座，文傑受訪時笑言：「從來都冇刻意鍛練過，一切都係從心而發。」他又謙稱自己「副偈」一般般：「都幾十歲人，Keep好少少就ok喇，同埋埋位前有做掌上壓谷下啲肌肉，美儀有睇住架！」提到與美儀相隔多年再合作，文傑坦言感觸良多：「拍劇嚟講我諗都有十幾年喇，今次嘅對手戲比過去任何一次都多，同埋美儀當年係同我同一日去友台試鏡，仲要一齊被取錄。」文傑又指二人一開始就放到最盡：「本身大家都好熟，所以劇裏面啲壁咚、廁所戲份，我哋三扒兩撥已經搞掂晒。」

袁文傑與江美儀相隔多年再合作，一開始就放到最盡：「本身大家都好熟，所以劇裏面啲壁咚、廁所戲份，我哋三扒兩撥已經搞掂晒。」