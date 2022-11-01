美麗戰場｜蕭世和爆「靜兒」原型人物　傳奇總編輯年薪二百萬

《美麗戰場》雖然已大結局，但劇集的角色就被指用各個名人作藍本，疑有影射之嫌。昨日TVB營運總經理蕭世和，就撰文評論劉佩玥飾演的靜兒，疑影射傳媒間消失的總編輯「六月飛霜」。

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蕭世和指：「「靜兒」在劇中的身份是周刊總編輯，坊間猜測其真實人物原型為嫁入豪門的娛樂記者妹。」其實另有一位大人物同角色都有相似之處，他說：「有傳媒高層仔細研判，認為其性格特徵應來自兩個人，其中爽朗樂天的性格及富豪的感情線來自娛樂記者妹，但爆新聞的「拚命三娘」狠勁，似來自近年在傳媒間消失的總編輯「六月飛霜」。」

陳瀅出賣劉佩玥。（TVB截圖）

呢一位「六月飛霜」就大有來頭，事關她在周刊頂峰的黃金期，當時一期書可以賣二十萬本，女老總爆娛樂獨家無數。蕭世和又再說：「在劇中，靜兒因為獨料觸發兩大富豪講數，在現實中相似場面真的出現過，不過場景不是周刊爆錯料被告，而是周刊拍到超級富豪兒子的獨家相，超級富豪不想故仔見街，所以出動強大人脈網絡人脈斡旋，觸發機智的富豪朋友介入。」

陳瀅出賣劉佩玥。（TVB截圖）

戲中富豪講數對白劇力十足，現實中大概相似，不同之處有兩點：一是時間就是金錢，所以富豪只是傾電話沒有見面；二是富豪說話一言九日，要言不煩，也不需要劃公仔劃出腸。不過，後來「六月飛霜」都拒絕妥協，內容相片全部刊出，但機智富豪人如其名，過程中加添了一點潤滑劑，終於令一場風波消弭於無形。

最後，他指：「在劇中提到女老總年薪約二百萬，媒體高層認為這個數字接近真實，而且有少無多，一年人工大約足夠買一個市區六百呎單位，但以「六月飛霜」有前無後，打死罷就的作風和爆料質素，這個價錢老闆仍然認為是物超所值 ！」