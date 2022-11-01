下流上車族｜袁文傑由亞視捱出頭　拍攝多部無綫劇成功入屋

袁文傑在無綫劇集《下流上車族》有亮眼的表現，最新一集提到林敏聰誤以為袁文傑是第三者，介入他與江美儀的婚姻。雖然袁文傑波沒有做人哋嘅第三者，但他真正目標其實是想追求二人的女兒芊芊。但不得不提的是，袁文傑私下是位名副其實的愛妻號，與太太相戀十多年，生活平淡卻十分幸福，袁文傑曾說過：「想過可靠而踏實的生活，就是需要有Jackeline在。」

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2011年袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）是由張潔蓮妹妹介紹認識，兩人初見面時，對彼此留下了不錯的印象，張潔蓮被袁文傑的帥氣外表所吸引；而袁文傑亦被她真誠笑容所迷住。二人的首次約會，太太張潔蓮為此悉心打扮，到正式拍拖當晚，袁文傑曾說：「我記得正式拍拖當晚，在一個沒甚麼人的街上，把她抱起了，你是我的了。」袁文傑最欣賞張潔蓮最單純的樣子，言令他萌生保護她的念頭：「她給我的感覺，始終如一做自己，因此做娛樂圈很易被欺負，想要保護她的心態出現了。」

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袁文傑和張潔蓮多年來恩愛，本打算在2018年計劃結婚，惜那年袁文傑的媽媽不幸離世，後加上愛貓相繼去世，令他陷入一度低潮期，婚禮延期。張潔蓮不但沒有怨言，反而一直陪伴他走過低谷，鼓勵他重新振作。兩年後終低調入紙結婚。

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袁文傑除了愛情美滿，他的事業運也正在上升。他1997年加入亞洲電視，曾擔演過多套劇集的男主角，可惜一直人氣平平，直到2012年正式宣佈離開亞洲電視，結束17年的賓主關係。之後重返無綫，拍攝劇集《不懂撒嬌的女人》飾演「游俊傑」一角備受關注，人氣逐漸急升，袁文傑由基本藝人合約改簽經理人合約，開始拍攝多部電影劇，今次劇集《下流上車族》播出到現在口啤都仍然咁好，相信袁文傑來年事業會更好，會拍更多好作品給觀眾觀看。

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