全能司儀選拔大賽｜蔡國威自爆乏人問津　梁珈詠22年拍逾百劇集

十位參賽者（左起）蔡國威、黃耀英、梁珈詠、梁菁琳、鞏姿希、吳紫韻、黃頌明、黃建東、王鎮泉、吳天佑。

繼《全城一叮》、《香港小姐再競選》後，TVB相隔 35 年復辦司儀大賽，由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明擔任主持的《傳承‧狂歡 55:全能司儀選拔大賽》，十名參賽者爭奪台慶夜兩大司儀席位，當中資歷最深的有入行26年的蔡國威，以及曾參與逾 100 套劇集拍攝的梁珈詠。

35年前的司儀大賽，有鄭裕玲與曾志偉。

出名口才及轉數了得的黃子華，原來35年前亦是參賽者之一。

五男五女包括吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，十人將面對一連串高難度挑戰。是次《全能司儀》其實是向 1987 版本致敬，當年評判之一正是今次復辦賽事的主持及評判鄭裕玲。Do 姐當年更即場與曾志偉表演棟篤笑相當精彩。至於賽果則由楊瑞麟當選全能男司儀，鄭韻綸榮膺全能女司儀；值得留意的是出名口才及轉數了得的黃子華，原來亦是參賽者之一，故 35 年前的司儀大賽，可能是《男親女愛》Miss Mo 和余樂天首度同 Show 出現的電視節目。

參賽者中司儀界資歷最深，要數到 入行26 年、人稱「六合彩之子」的蔡國威。

十名參賽者雖然同樣具備一定主持及司儀經驗，但年資卻各有不同，其中經驗最淺的梁菁琳是 2021 年入圍港姐，現任《東張西望》外景主持，以穿貼身上衣馳名。至於年資最高的則是在亞視及無綫共工作了 26 年、人稱「六合彩之子」的蔡國威。現年 49 歲的蔡國威，2005 年開始為亞視擔任《六合彩》主持，轉戰無綫後於 2017年開始再度擔任《六合彩》主持，成為首位曾在亞視及無綫主持《六合彩》的藝人。在亞視擔任過多個大騷司儀的威仔，坦言是次參賽主因是「乏人問津」:「我懷疑過自己人生架，你唔係做咗十年司儀同主持架喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」相當勵志。

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與威仔一樣為夢想堅持至今的，還有 22 年前透過藝員訓練班加入無綫的「大頭妹」梁珈詠。曾參與逾 100 套劇集拍攝的珈詠，飾演的多為小角色，故此連幕後工作人員亦有不少直指對她印象模糊。對於被指是「熟口熟面」的藝人，珈詠雖然沒有氣餒但仍忍不住哽咽：「我都真係仲有堅持緊，我哋拍戲機會未必特別多，我哋可能就係等緊嗰一個機會。我覺得自己年份（22年）係多咗少少，但如果我唔再堅持，其實我嚟唔到呢度。」堅持不屈精神值得敬佩。

22 年前透過藝員訓練班加入無綫的「大頭妹」梁珈詠，曾參與逾 100 套劇集拍攝。

梁珈詠曾參與逾 100 套劇集拍攝。（IG：@mikabighead）

梁珈詠雖然大部分時間都演小角色，但一直堅持默默努力。（IG：@mikabighead）

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