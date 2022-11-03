梁思浩真相大白錯怪周星馳　自爆獲星爺邀拍《食神》：價錢任你開

梁思浩早前因拍攝《國產凌凌漆》與周星馳（星爺）有拗撬，他曾在now節目《娛樂審死官》自爆同星爺拍戲的辛酸史，大爆被星爺戲弄，由朝早10點喊到凌晨5點，足足喊左17次星爺先收貨，豈料卻被李力持告知，除了第一take外，其餘全部無開機拍！嬲到梁思浩在心中暗自許下承諾，再不會拍周星馳的戲。

梁思浩表示：「我去到現場見到周星馳，以為是朋友便叫他做「星仔」，點知他完全不理我。劇組人員話要叫他做導演，我於是改口。」當時梁思浩要拍的場口，就是與鄧兆尊綁在一起被打靶的場面，他表示為了弄清楚星爺想要什麼效果，特意問：「導演，你要我怎拍這場槍斃打靶戲？」點知周星馳當時好大聲回答：「喊呀！你識唔識喊呀演員！」梁思浩見狀便追問想點喊法？豈料星爺回答：「死過老竇未呀？死老竇咁喊比我睇啊！」

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最後梁思浩為呢一take由朝早10點喊到凌晨5點，足足喊咗17次先收工回家，豈料卻被李力持告知，除咗第一take外，全部都無開機拍，梁思浩直言回家路上仍流着眼淚，暗自在心中發誓：「就算將來做乞兒，都不會再拍周星馳的戲。」

直到梁思浩錄製電台節目才得知當年錯怪周星馳，主持人透露：「其實佢當日想整蠱，想針對的對象係你隔離嗰位。」即是鄧兆尊，事關鄧兆尊這位公子來開工，家裏有大把錢無捱過苦，因此星爺想佢由低做起便整蠱下他，就不是專針對梁思浩，他得知真相後就直言錯怪星爺，仲自爆星爺曾找他出演《食神》，當時仍氣在心頭的梁思浩果斷拒絕，豈料星爺透過製片人傳話，表示價錢任佢開，但他仍企硬唔拍，最後《食神》一角由他人頂上。