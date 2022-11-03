林敏驄笑老婆食雞髀「打底」　 江美儀反擊：佢比人認錯做蔡楓華

台慶劇《下流上車族》昨晚（2日）播出新一集，車氏夫婦關係面臨重大危機！劇情講到志明（林敏驄飾）得悉上司丁友善（袁文傑飾）對芊芊（郭柏妍飾）有意思，護女心切的他在超市當眾出手打友善，導致友善手指尾受傷；雯慧（江美儀飾）為志明向友善求情，惟志明堅拒道歉，更掹着友善耳仔嗌「唔撈」，非常霸氣。

志明為咗阿女同友善開拖。

之後車氏夫婦在街上爆罵戰，雯慧要求志明返回餐廳向友善道歉，志明再度拒絕，並將所有怒火發洩在雯慧身上，並怒吼：「我後悔識咗你！」雯慧聞言嬲爆反擊：「講嚟講去都係因為丁生追芊芊之嘛，依家有個事業有成、有兩層樓揸手嘅人追你個女，有乜問題呀？」志明聞言激動反擊：「係咪乜都講錢，乜都講樓呀？同賣女有咩分別呀？你當年嫁畀我又係為咗層樓！」此言一出即惹怒雯慧出手掌摑志明，雖然志明成功避開，但兩人最終不歡而散。

雯慧開口埋口都係講錢，搞到志明好嬲。

驄哥、美儀姐的對罵戲原來一Take過過關，談到二人均異常投入，美儀姐笑謂：「想打佢好耐喇，拍呢場戲一啲難度都冇，我對住佢火都嚟，打唔中佢仲火呀，哈哈！」問到是否出盡全力打驄哥，驄哥即搶答：「佢梗係啦，事前仲買咗個雞髀食埋先打，驚唔夠力呀！」美儀姐聞言即大爆笑料反擊，指驄哥拍攝期間被認錯做蔡楓華：「有個姐姐話好鍾意睇佢做戲，問佢係咪蔡生，我話邊位蔡生？個阿姐話蔡楓華吖嘛！」

雯慧扯火打老公，志明用手擋開，兩夫妻關係面臨重大危機！

另一場戲講到中年失業的志明正在煩惱寫CV，但寫來寫去只有逾33年超市管理經驗和曾獲取多個嘉許狀，阿力（關曜儁飾）和阿詩（林穎彤飾）見狀即嘲諷他：「成日提住幾多年幾多年，即係提人哋你老囉」、「新嚟頂你個後生仔，大學讀管理碩士畢業，最緊要係咩？人工平過你呀！」、「讀Degree嘅走去搬貨，碩士就做經理仔，我副學士都要躺平啦，你中五畢業。」雖然阿力兩公婆句句有骨，但正正反映着中年人士失業難搵工苦況。

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