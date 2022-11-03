A1倪嘉雯擇偶條件要幽默　單身5年︰想知嗰個人幾時出現

今晚（3日）9點半有蘇民峰拍住4位J2ers；倪嘉雯（Carmen）、陳欣茵（Sonya）、陳國麟（Doniven）同黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。

Doniven話第一次同女仔出街，會睇戲同上山頂，被各女主持笑老土。

睇戲都有講「一世人流流長，總會遇上幾個人渣」，所以蘇民峰師傅教大家憑面相分辨渣男、渣女學「隔渣」，又指導Carmen脫單。今集內容同拍拖有關，全程見到Carmen都非常留心，不時向師傅提問，都關乎姻緣及如何點評男生，似乎非常上心，她接受訪問時解釋︰「唔係好想拍拖，亦唔係一個人好孤單，想大時大節搵人一齊過個隻。因為都單身咗5年，好想知幾時有拖拍。好奇會唔會有拖拍，定係嚟緊十年都冇拖拍，所以想問師傅有冇桃花，幾時嗰個人會出現。」她自言都有男仔追，因為希望拍拖對象，就是將來結婚對象，不想浪費大家時間玩玩下，才未揀定。Carmen開出擇偶條件話︰「我status係A1囉，會鍾意啲有才華嘅男仔，令我好崇拜佢，仲要有幽默感。」

師傅話鼻樑扁、鼻孔小的女仔，易識壞男孩。

識人是初步，相人才重要。蘇民峰話不要找嘴歪牙疏的人做另一半，因為這類人吹水唔抹嘴，一般「𡁻完唱」。另外從眼眉、雙眼都可以辨別渣男、女。師傅又講到「渣」並非男仕專利，過往遇到好多女仕臨結婚至問「嫁邊個」，他說︰「因為佢哋同時有幾個男朋友。」反而未見過男仕有同類問題。師傅又講渣女有特定外貌，包括小腿瘦、眼帶淚水同眉毛亂，原來嘴唇厚都係其中一個特徵，至於點睇今晚有詳細講解。

蘇民峰教落要小心牙疏嘴歪的人。

在講解來信時，師傅提到一款叫「死亡感情線」的掌紋，感情線指向中指，這款掌代表感情難有着落，因為中指代表隱居、孤獨。嚇到各主持紛紛搵師傅睇掌，到底有冇主持有這種掌？又是否可以化解？片尾有師傅揀老公愛情錦囊，就要留意返今晚個集啦。

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