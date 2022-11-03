Coffee林芊妤與老公同確診　居家隔離高難度親吻閃盲網民：好有愛

林芊妤（Coffee）向來與仔仔彥彥形影不離，但她今日（3/11）在IG上載與老公玩雙人瑜伽的照片，卻竟然不見仔仔的蹤影。原來是因為Coffee老公從外國公幹回來後確診，為避免交叉感染，仔仔就先暫住在屋企人的家中，而她則趁這段時間照顧老公之餘，亦能好好享受二人獨處的時光。



Coffee與老公玩雙人瑜伽，二人非常合拍。（IG圖片）

Coffee寫着：「上星期，我跟老公說覺得自己需要休息一下，然後剛好第二天，他外國公幹回來後告訴我『他中了...』，幸好前一晚彥彥和姐姐都不在家，所以叫他們留在家人住所暫時別回來。而我就在家裏照顧老公，這星期當然是十分想念兒子啦，還經常發夢夢見他。但回想起這四年來的日子，也沒有跟老公二人獨處那麼長的時間，而這星期的24小時相處，令我又更肯定他是我想要走到最後的人。我們的相處也太自在了，無論發生什麼事，感覺有他在身邊也是快樂的。在IG看到一些雙人瑜伽動作，捉了他跟我玩，他也是挺合作的，大家想跟另一半挑戰一下嗎？」

他們最後更深情一吻，網民直言睇相都覺得幸福。（IG圖片）

Coffee在老公身上擺出多個高難度瑜伽動作，最後更深情一吻，網民直言睇相都覺得幸福：「我睇呢個post睇到眼濕濕，因為覺得你哋好有愛，雙方仲要毫無保留表現出來，等對方完全感受到」、「好sweet，好閃呀喂」。有網民問Coffee是否與老公一同確診，她回覆：「係呀，不過而家已經好返啦。但係我哋會過多幾日先見個仔，安全啲」，網民再追問有沒有嚴重病徵時，Coffee指：「完全冇，都無發燒，係好似傷風咁普通」。

Coffee跟老公一同確診，幸好病徵輕微。（IG截圖）

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