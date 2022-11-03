Jeffrey魏浚笙潛西貢海底為珊瑚BB建家園：感覺非常神聖！

早前憑ViuTV電視劇《I SWIM》人氣急升的Jeffrey（魏浚笙）不但與水有緣，還十分愛惜海洋生態！本地珠寶品牌周生生早前特別邀請Jeffrey為海洋出一分力，潛進西貢海域種植珊瑚，推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，男神愛心盡現。

魏浚笙獲本地珠寶品牌邀請潛西貢海底為珊瑚BB建家園。

Jeffrey率先與團隊以專業型格的潛水裝束潛進西貢海域種植首批珊瑚，被問到今次潛水有甚麼感受，他笑言：「今次潛落香港海域進行人工復育珊瑚計劃感覺非常神聖，就像肩負了不少生命為牠們建立家園，希望小珊瑚能夠茁壯成長！」

魏浚笙指人工復育珊瑚計劃感覺非常神聖。

被問及近日工作忙碌，有沒有時間陪伴家人，Jeffrey坦言：「近日工作的確非常忙碌，的確少了時間陪伴家人，但他們一直以來都給予萬分支持，成為我強大的精神支柱，他們對我而言就像滄海之中璀璨瑰寶，所以我特別揀選了不同的珠寶首飾送給他們。」

為了兌現全新概念店提倡的愛惜海洋承諾，周生生特別邀請到曾與漁農處合作的本地初創公司archiREEF，計劃由2022年11月起逐步推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，目標於香港水域設置超過20平方米人工珊瑚礁盤種植珊瑚幼苗。