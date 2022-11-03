陳安立工作多到搞唔切年底婚禮　未婚妻前東張女神林希靈嬲到爆?

四年一度的體壇盛事世界盃足球賽將會在11月20日於卡塔爾舉行，屆時由卡塔爾隊及厄瓜多爾展開揭幕戰，ViuTV將會免費播出19場比賽直播。今日（3/11）ViuTV舉行《世界盃狂熱倒數記者會》 ，為大家介紹即將推出有關世界盃的綜藝節目。陳安立（Brian）在接受《香港01》訪問時，表示公司派自己與羅允芝（Giann）到主辦國卡塔爾拍攝旅遊節目《兜轉卡塔爾》探路：「好多人都知道世界盃係卡塔爾搞，但係呢個係咩國家呢，中東好似好保守，所有就拍旅遊節目探路話大家聽個地方係點。」

陳安立孖Giann去卡塔爾旅行。（葉志明 攝）

陳安立向前東張女神林希靈求婚成功 甜蜜曬戒指︰餘生請多多指教

Brian今年四月與前「東張女神」林希靈求婚，將會在今年年底拉埋天窗，他透露早在年頭已經開始計劃婚禮，不過仍然有很多事情來不及預備：「因為今年除了結婚呢件喜事，另一個我覺得都係喜事就係拍咗好多旅遊節目，不停飛。去呢四個月我諗過係香港嘅時間都冇一個月，問題就係搞唔切今次個wedding（婚禮）。」Brian坦言女友為此詐型：「不過佢嘅詐型唔係話我飛到冇搞過個wedding，而係話『喂！你又去歐洲啦、又去日本啦，又去非洲玩得開心啦，我呢！』好jealous（嫉妒）我周圍飛去食好嘢，所以我早排都同佢飛咗一轉沖繩，補償返囉。」

陳安立因為周圍飛搞到女朋友詐型。（葉志明 攝）

陳安立和林希靈拍拖4年多，終於拉埋天窗！（IG@lamheiling）

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