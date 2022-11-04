下流上車族劇透｜林敏驄江美儀要離婚　因為有第三者？

TVB台慶劇《下流上車族》第十五集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十四集）講到，高榮（丁子朗飾）、芊芊（郭柏妍飾）假扮情侶以刺激前度女友，二人朝夕相對，高榮漸對芊芊生愛。友善（袁文傑飾）明言會無條件在新物業加上芊芊名字，高榮自愧不如。芊芊、蔓蔓（羅毓儀飾）想盡辦法要令志明（林敏驄飾）、雯慧（江美儀飾）破冰。另一方面，細孝（鄧智堅飾）私下接手了清潔公司，再次負債累累，志明不惜與雯慧關係越鬧越僵，也要不顧一切為兄弟還債。高榮屢受前度纏擾，芊芊萌生醋意，特地利用友善在她面前炫耀。志明替細孝還清債務，更入股清潔公司，兩兄弟一起創業，細孝感動不已……

細孝私下接手了清潔公司，再次負債累累。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十五集）講到，志明、細孝在商場清潔途中，與晞嵐（朱凱婷飾）發生口角，雯慧見狀心下一沉。芊芊與友善約會，高榮忐忑不安。芊芊查探出高榮與前度的分手真相，多得芊芊徹夜相伴，高榮重新振作。志明、雯慧鬧離婚，志明帶蔓蔓到毓霞（鮑起靜飾）家暫住。毓霞主動調停車家家事，此時高榮到訪雯慧家，聲言是芊芊的男友，希望以真誠討好雯慧和毓霞，芊芊也被高榮打動。毓霞出面替芊芊作主，無懼與雯慧正面交鋒。毓霞快將生日，她靈機一觸，決定送車家及自己一份獨特的禮物。

終於追到。（《下流上車族》截圖）

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