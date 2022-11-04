超能使者｜劉穎鏇舊片翻HIT鬧導演死蠢　遭網民批無禮：擺阿姐款

無綫電視傳承·狂歡55週年，今年將會有四部台慶劇，其中之一便有《超能使者》，劇中由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演。說到最吸睛的絕對是劉穎鏇（Tiffany）。劉穎鏇在劇中擔任其中一位女主角，劇中她飾演柯翠屏，別名Open姐，與陳山聰感情線。節目播出後，Tiffany的修長的身形及僅用毛巾掩蓋身體的打鬥場面引起不少網民討論，大讚：「身材真係無敵」、「當年參選港姐已經好靚」，不過在一片讚美中居然出現負評。

Tiffany在劇中的表演引起網民討論。（劇照）

有網民在討論區表示Tiffany私底下態度差：「劉穎鏇真人好X串，記得有段片偷拍，X曬面」，並附上無綫綜藝節目《大整蠱》的影片，當中節目組聯同《學是學非》主持人陳詩欣（Eunice）、何泳芍整蠱劉穎鏇，三個是非精被安排一起拍攝《學是學非》，明明早到的Tiffany卻因為big big channel攔住做訪問而遲到，去到拍攝現場即被導演詐型，她覺得好委屈馬上解釋：「佢問咗好耐，黐線。」

Tiffany好委屈。（節目截圖）

開始拍攝時，導演又臨時要求改對白，要Tiffany背讀冗長的化學名字，她本身不懂中文，在完全沒有時間預先準備之下，根本很難背到，結果NG多次都未能成功，馬上被導演質疑能力：「平時拍劇都要背稿啦，點解做唔到」，而Tiffany就回應：「但唔係呢啲硬資料」，最後Tiffany的部分對白遭到導演刪減。

由於不斷遭到導演挑剔，Tiffany不耐煩說：「但其實應該跟返原本嘅稿講，宜家好似變咗另一個節目。」之後三個是非精齊齊做實驗，Tiffany的道具被做了手腳，屢次做實驗都失敗，馬上遭到導演怪責，在休息時候Tiffany就不滿說道：「佢咁樣發脾氣，Stupid（死蠢）」，直指導演的態度有問題。

最後在導演及監製的夾擊之下，Tiffany終於委屈到嗚咽着表示不想拍下去了。她澄清自己並沒有遲到：「我唔識中文，你即時要加資料我都需要少少時間，我唔明點解責怪我，講到好似係我唔啱，I don't understand！咁我中文係唔好，咁算點？不如我呢一集唔好拍，我拖累你哋，我唔想拍，你哋當我冇出現過啦，好冇？我有努力去做，但係佢怪責我遲到，將啲責任推晒畀我。」最後離開實驗場地又忍不住講：「so stupid（正死蠢）」。

在導演及監製的夾擊之下，Tiffany感到委屈。（節目截圖）

更表示不想拍下去了。（節目截圖）

Tiffany其後做第二個實驗，她按博士指示下倒化學物品製造「爆炸」實驗，豈料她一倒化學物品卻即時冒出大量煙霧，博士與Eunice相繼倒地，場面陷入一片混亂，Eunice還用手按住額頭，額頭有血的她喊住嗌痛並聲稱撞傷了頭部。Tiffany一臉疑惑：「點解會咁㗎？點解會咁勁嘅？」博士即怪責她說：「你唔應該倒得太快㗎。」Tiffany不明所以，顯得十分無辜的她已不懂怎樣反應過來，此時節目組才宣布她被整蠱。

網民對於Tiffany在節目的態度反應兩極，當中有人表示：「其實劉穎鏇由一開始已經黑口黑面，回答人家關於遲到的提問，她説話語氣好冇禮貌，到最後又發脾氣，完全當自己一線姐仔」、「佢態度係好有問題囉，遲到解釋都可以態度好啲，而且佢好擺阿姐款，EQ咁低都唔適合做呢行」、「劉穎璇年紀輕輕，但脾氣、態度不好，話人黐線、 stupid ，又話人 attitude（態度） 唔好，其實好刺耳，仲話係港姐！」、「唔識中文唔係大晒，咁所有中文台你唔好拍啦，咁唔受得氣」，不過就有網民為Tiffany平反，指明明沒有做錯是卻被誤會，會生氣是非常正常。

網民評論（網上圖片）

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