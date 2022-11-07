CP訓練營｜3大索女熱度爆標　網友票選最愛女友邊位勝出？

無綫（TVB）J2節目《CP訓練營》大玩男女配對，除了有靚仔外，節目中3位靚女當然亦被受追捧，參加者之中，有曾經做過內衣胸圍模特兒的「落選港姐」葉靖儀（Michelle），也有曾經參選兩次港姐均未能入圍，後來成為亞姐季軍的范莎莎（Zaza），也有曾經亮相ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，自揭鍾情大叔，與50歲男朋友「每晚三次」的伍倩彤（Gillian）。而日前就有網友搞票選，從節目中的參賽者選出最正女朋友。結果意外地由范莎莎暫時領先。



伍倩彤Gillian有「翻版陳瀅」、「翻版徐子珊」、「嫩版張曼玉」等稱號，亦是「第四代邦民女」。她之前接受傳媒訪問時便承認自己愛與年長過的自己的男士拍拖，好有可能與來自單親家庭有關，又分享與大廿年男朋友拍拖的經歷。節目中，Gillian直言兩人剛剛拍拖時熱情如火，每晚都有三次親密行為，可是男友之後能力開始下降，由一天三次變成後期的一星期一次，Gillian更大爆男友一星期一次還要最後「軟咗」，言論一向十分大膽。

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而曾參加2021年港姐的葉靖儀（Michelle），原來她是混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹，模特兒出身的她在IG有海量的性感泳照，更曾代言內衣廣告和做過Fashion Shows，最終雖然大熱落選，但亦不乏演出機會，今次在《CP訓練營》亦有亮眼演出。

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而范莎莎（Zaza）曾參選港姐，再戰2019年亞姐奪季軍兼「最上鏡小姐」。不過范莎莎曾承認簽約亞視後，工作量不多，要靠自己接洽其他工作，維持生活開支 ，現在終於在TVB獲得演出機會兼得到網猶認同，總算係新開始啦!

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