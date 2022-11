石修兒子陳宇琛(Sam)與前有線主播林佑蔚(Camille)結婚五年,今年六月宣布造人成功,預產期在12月,而現時懷胎八個月的Camille身形仍相當纖瘦,前日(4/11)Sam就在Instagram上載多張照片,見到他與老婆撐檯腳,當中Camille戴上兔耳造型的頭箍,又穿上黑色吊帶低胸的衣服,打扮非常性感,不過Sam沒有為此詐型,反而在帖文中寫道:「Can’t believe it’s already 8 months still rocking it & celebrating her favourite season of the year(唔敢相信八個月都係咁索,同埋慶祝佢一年入面最鍾意嘅季節。)」看來連丈夫都難以相信Camille有八個月身紀,難怪不少網民稱她為「最索孕婦」!

