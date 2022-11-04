就是青春︱曾琸庭梁樂童林曉蕙組限定團似散沙？　劉庭君操到流血

HOY TV選秀節目《就是青春》，逢星期六晚上8時於免費電視77台HOY TV播出，18位參賽者經過六個月的全方位特訓後，在舞台上較量。明晚（5日）播出的第五集，承接上集繼續進行第二輪淘汰賽，並由關心妍、「YOUnion」團長陳柏宇擔任「星級樂迷」，點評參賽者的表現。其中曾琸庭（Alice Tsang）、梁樂童（Stephanie）及林曉蕙（Candice）被製作組安排以「期間限定女團」形式上陣作賽，過程中三女爆發內訌，她們更自嘲為一盤散沙、毫無團隊精神。

(左起)曾琸庭(Alice Tsang)、梁樂童(Stephanie)、林曉蕙(Candice)。

將於明晚播出的節目中，曾琸庭（Alice Tsang）、梁樂童（Stephanie）與林曉蕙（Candice），被製作組安排以組合形式上場，並由梁樂童負責主唱、曾琸庭與林曉蕙負責跳舞，但三女對此安排顯然感到不高興，認為是將她們夾硬湊在一起，期間三女均認為大家毫無團隊精神，十足一盤散沙，而備戰過程中，她們亦沒有好主動約出來練歌、排舞，梁樂童賽前自言對今次組合沒有信心，她說：「直至綵排前一日，練舞練到凌晨，我大喊咗一餐，大家氣氛情緒都好低落，我係企定定唱，佢兩個好似dancer咁，完全唔似一team人，佢兩個都講咗幾次話覺得我哋今次會輸。」

梁樂童綵排期間一度大喊。

曾琸庭(Alice Tsang)及梁樂童(Stephanie)大喊。

曾琸庭、梁樂童與林曉蕙以跳唱歌曲《網絡安全隱患》出戰，雖然三人賽前認為自己是一盤散沙，但比賽期間表現頗出人意表，賽後更獲得好評，其中「星級樂迷」關心妍指：「覺得Stephanie（梁樂童）聲音好好聽，但係要畀多啲表情，而整體表現好fresh、好young。」至於陳柏宇大讚：「今日表演比我想像中好好多，無咗Alice（曾琸庭）、Candice（林曉蕙）似dancer嘅感覺。佢哋畀到感覺我，係好enjoy個舞台，同埋帶動到氣氛。」

此外，劉庭君(Midori)亦有出戰，獻唱《桃色冒險》，以古典造型上陣期間還準備跳扇舞。但由於排練時間緊迫，令她感到有點難應付，在綵排自感表現十分差以及疲倦，期間更一度流鼻血，當製作人員問她（Midori）為何這麼疲倦？「YOUnion」成員之一的曾樂彤即駁：「佢都冇瞓覺，啲嘢好趕，排舞排到凌晨，又要返學。兩日前我都已經見佢攰但今日佢已經係到臨界點。」Midori的造型獲其他參賽者大讚好靚、有壓場感，表演期間更令場外觀賽的參賽者一度為她歡呼。關心妍指《桃色冒險》十分難駕御和妖艷，指Midori感覺要再多少少。

劉庭君(Midori)綵排期間一度流鼻血。

自小便希望成為偶像的曾琸庭（Alice Tsang）出戰跳舞回合，受訪時一度表示即使家人反對自己向演藝路進發，她都會堅持她的夢想。表演加插多個高難道動作，獲關心妍大讚自信十足；但Alice將面臨隊員被淘汰，突然即場流淚，表示好想留住每一位。