林作慶祝拍拖4周年要「床戰36小時」　裕美不滿爆大鑊：36秒

日前（11月5日）林作在IG貼出一張Whatsapp群組對話，指自己會與老闆娘（裕美）床上大戰36小時所以期間將不會覆機工作，還說「明晚10點後我會覆機，但我最多暫時能夠回覆的，是我和美美的喘氣聲。」性愛事公開講，對林作的讀者來說當然一點都不驚訝，甚至是好笑，有網民更大膽地留言：「裕美話你只打X機咋喎，小心捽到甩皮。」還得到裕美本人出面回覆：「呢個笑到我X街。」



林作慶祝拍拖4周年要「床戰36小時」，不過裕美就暗指林作只得36秒。（網上圖片）

床戰36小時？直接就令人聯想起林作曾經的「好對手」鍾培生。鍾培生也曾經公開地自誇性能力勁最長持久度兩個鐘，上節目時也曾自稱性能力強可於18日內性交50次云云，實在令人驚嘆。到底有最後有沒有如林作所言床戰36小時呢？可能就只有天地地知林作知同裕美知。

大家可能都係講吓笑，食吓花生。（IG截圖）

林作同裕美「床戰36小時」都掛住媽媽，真係孝順！（IG截圖）

不過從林作的發布帖文的時間就能略知一二。在這一篇帖文發布之後，林作分別在一小時、4小時、5小時、9小時後更新IG，然後在18小時後（11月5日下午一點左右）又再更新，即是中間有一個9小時的間距，似乎林作在「床戰36小時」的黃金時間也不忘更新IG，分享有媽媽的報道。最搞笑的是，在該篇「床戰36小時」的帖文底下，裕美也回覆網民的提問「有冇36個鐘啊？」，寫道：「佢想打36秒。」