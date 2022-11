靚媽倪晨曦(Elva)第二胎的預產期於11月中,臨盆在即,她亦換上超短髮型迎接BB的來臨。今日(5/11),Elva在IG上載變身短片並寫上:「How do you like my new hairstyle(喜歡我的新髮型嗎?),是有多怕悶的孕婦」。片中,她由戴上熊貓帽的素顏Look,搖身一變成短髮潮媽。不少網民大讚Elva的新髮型又靚又減齡,更表示非常期待BB出世:「細佬快啲出世啦,媽媽悶啦」、「好靚好靚好靚」,有人問:「好好睇喎,靚女咩髮型都好睇,係咪未試過剪到咁短呀?」Elva回覆指:「第一次咁短啊」。



靚媽倪晨曦第二胎的預產期於11月中。(IG圖片)

點擊睇Elva變身短片: