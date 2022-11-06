Patrick Sir一家為98歲愛犬慶生 索妻關宛珊換泳衣室內曬太陽

Patrick Sir林溥來家有索妻，與同為TVB藝人的關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，2021年4月誕下兒子林若嘉（Preemo）。關宛珊產後一年極速收身，繼早前上載兩張穿黑色連身高衩Deep V大露背泳衣後，前日再派福利，分享泳裝照，索顏穿上一件頭綠色泳衣坐在室內窗邊曬太陽，留言：「今年仲有冇機會著泳衣…曬吓太陽游吓水呢? 」關宛珊身上毫無贅肉，大騷修長美腿，網民都大讚她身材fit爆！

關宛珊索頻出鏡，換上泳衣坐在窗邊曬太陽。（instagram@kimmykwanb）

適逢林家愛犬Don Don的98歲生日，一家三口為愛犬舉行小型生日派對，唱生日歌切西餅好開心，關宛珊留言：「大家成日話狗狗1歲等於人7歲，咁計法，Don Don今日14歲生日❤️，咪即係已經等於一個98歲老人家？雖然呢位老人家近排真係多咗毛病，活動力都大不如前，但係好彩整體上都尚算健康，跑得行得食得瞓得，吠起上嚟都仲係中氣十足，喺個口臭啲啫，哈哈。祝願你身體繼續健康，我哋會繼續努力抽時間帶你去街街、去彭福、去跑跑跑，繼續用心照顧你，定時比好嘢你食，日日都俾你坐大髀。繼續老Don益壯呀！Happy birthday！」