羅志祥自從「多人派對」一事就消失了一段時間,再現樂壇的時候人氣已大不如前。最近羅志祥簽約新公司後,竟然用新身份羅志祥個妹妹「朱碧石」推出新歌《買冬瓜》。聽歌名貌似不明所意,原來是大玩泰國風,取自於泰文「Mai Dong Kwa(不要害怕)」的諧音。



羅志祥扮女人又幾靚。(YouTube截圖 / Show Lo's Official Channel羅志祥官方專屬頻道 / 朱碧石 Beauty Lo 新洗腦神曲《買冬瓜》ไม่ต้องกลัว)

MV中更大玩變性人元素,穿起泰國傳統女性風飾跳唱,雖然歌詞只是重複幾句的歌詞買冬瓜、Up Up & down、買米 買菜 買買冬瓜,但搭配音樂以及舞蹈後卻有一種搞笑詼諧的感覺。歌曲推出後也引來泰國傳媒報道,羅志祥也搞笑在IG表示「我想了一夜,終於想到為什麼朱碧石比我紅了?因為她沒有負面新聞」。YouTube的留言區,也有網民說:「今天在泰國旅遊參加一日旅行團,連導遊都知道這首歌了,真的是紅了」、「I am Thai. I love this song too」。

👇點擊下圖睇羅志祥個妹妹「朱碧石」MV造型👇