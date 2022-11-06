王麗嘉自爆身邊太多追求者　直言對他們無興趣：係我高要求

王敏德與名模馬詩慧的大女王曼喜（Kayla）早年公開承認會與拍拖一年多的攝影師Elaine Chen 結婚，而婚禮在9月份就順利舉行完成，之後舉家返港。

馬詩慧仍然好fit。 （葉志明攝）

今日（6日）馬詩慧、王曼喜（Kayla)、王麗嘉（Irisa）三母女齊齊出席年度賽馬盛事活動。剛成為人妻的王曼喜（Kayla)心情大好！提到婚禮能與家人一同見證，心情如何？她就表示：「梗係開心啦，我哋大家成家人喺嗰邊，跟住有好多朋友好耐冇見，成個婚禮其實都好特別。」不過經常在美國和香港兩邊走的Kayla 就未知會喺香港逗留幾耐，而且目前另一伴都在香港：「我哋呢度有屋企，我哋啲狗都係度！」

恭喜王曼喜成為人妻。（葉志明攝）

姐姐Kayla就完成人生大事啦，被問到幾時能收到lrisa 的好消息？她直接表明：「無拍拖，唔會發生！」身旁的媽媽即解話：「搵到啱先算啦，當你未搵到嘅時候梗係會咁講，搵到就會話唔知㗎可能好快（你有冇催佢搵對象？）梗係唔會催啦，遇到就遇到呢啲緣份嚟。」之後lrisa被問到有沒有追求者時？即自爆話：「好多，不嬲都好多㗎啦，不過無興趣（點解呢？）係我高要求。」不過媽媽相信緣份來到，什麼要求都會消失，係鍾意就會鍾意！更對lrisa放話：「搵啱先俾我睇啦，廢事有太多朋友仔，哈哈！」

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